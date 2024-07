Saiba quais pertences foram roubados de Zico em Paris

Embaixador do Time Brasil na olimpíada 2024, Zico sofreu um assalto às vésperas da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Entre diamantes e dinheiro em espécie, estima-se que o prejuízo do ídolo do Flamengo gira em torno de 500 mil euros (R$ 3 milhões na cotação atual).

Zico, conforme mencionado, teve alguns pertences levados pelos assaltantes franceses. Entre eles, um relógio Rolex, alguns diamantes e dinheiro em espécie: dois mil euros e dois mil dólares.

Assalto em Paris

Arthur Antunes Coimbra estava dentro de um táxi quando os dois assaltantes se aproximaram do veículo. Um deles ficou responsável por distrair Zico e o motorista, enquanto o outro aproveitou a brecha para roubar a mala que estava com os pertences do ex-jogador.

A investigação, segundo informações preliminares, está sendo conduzida pela BRB (Brigada de Repressão ao Banditismo) da França. Os dois assaltantes ainda não foram localizados até o momento.

Zico se manifesta

O Galinho de Quintino se manifestou sobre o ocorrido em suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, dia 26 de julho. O assalto, vale frisar, aconteceu na última quinta-feira (25).

“Aos amigos, fãs e admiradores, como amplamente noticiado pela imprensa, tive um infortúnio ontem, dia 25 de julho, no início da minha jornada como embaixador do Time Brasil. Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e vida. Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COl, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais. Hoje estaremos na abertura dos Jogos Olímpicos, sempre prestigiando nosso país e torcendo para que nossos atletas façam uma grande Olimpíada. Agradeço todas as mensagens de apoio e solidariedade. Um beijo e um abraço especial à minha família e fãs”.

