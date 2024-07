Zico se manifesta após assalto em Paris

Nesta sexta-feira (26), Zico se manifestou através das redes sociais sobre o assalto sofrido às vésperas da Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. O ídolo do Flamengo fez questão de tranquilizar os torcedores sobre seu estado e confirmou presença no evento marcado para as 14h (de Brasília) no Rio Sena.

O assalto ocorreu na última quinta-feira, dia 25 de julho, enquanto Zico estava em um táxi em Paris. Estima-se que os assaltantes levaram cerca de 500 mil euros (equivalente a R$ 3 milhões) entre diamantes e dinheiro em espécie: 2 mil euros e 2 mil dólares.

Pronunciamento de Zico nas redes sociais

Conforme mencionado, Zico utilizou seu perfil pessoal nas redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido. O Embaixador do Time Brasil nas olimpíadas de Paris agradeceu por todo carinho e apoio que recebeu nas últimas horas.

“Como amplamente noticiado pela imprensa, tive um infortúnio ontem, dia 25 de julho, no início da minha jornada como embaixador do Time Brasil. Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra [sua esposa] estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e vida. Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais”, e prosseguiu:

“Estaremos na abertura dos Jogos Olímpicos, sempre prestigiando o nosso país e torcendo para que nossos atletas façam uma grande Olimpíada. Agradeço todas as mensagens de apoio e solidariedade. Um beijo e um abraço especial à minha família e fãs”, concluiu o Galinho.

Assalto em Paris

Segundo o jornal francês ‘Le Parisien’, Zico e sua esposa estavam com uma mala no banco traseiro de um táxi quando os assaltantes se aproximaram. Um dos criminosos distraiu a atenção do ex-jogador, enquanto o outro aproveitou a oportunidade para agir e levar a pasta com os pertences. Entre eles, um relógio Rolex, diamantes e dinheiro em espécie.

A investigação, segundo informações preliminares, está sendo conduzida pela BRB (Brigada de Repressão ao Banditismo) da França. Os dois assaltantes ainda não foram localizados até o momento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.