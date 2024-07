Especialista avalia lesão sofrida por Piquerez. Lateral não tem prazo de retorno

Após o duelo contra o Botafogo, o lateral do time Alviverde, Piquerez, se queixou de dores no joelho esquerdo. Nos dias seguintes, o uruguaio passou por uma série de exames até confirmar uma lesão no menisco. A contusão, de acordo com Neto Dourado, fisioterapeuta esportivo associado à SONAFE – Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, é comum nos esportes, principalmente no futebol.

“Ela ocorre em uma das estruturas importantes do joelho, responsável por trazer estabilidade. Sua gravidade é relativa, dependendo do tratamento adotado (meniscectomia ou sutura), podendo durar de 6 até 12 semanas”, explica o especialista.

Recentemente, essa mesma lesão tirou o tenista Novak Djokovic do Torneio de Roland Garros. O tenista, entretanto, optou por seguir com a meniscectomia e em um mês já estava de volta às quadras, disputando a final de Wimbledon. No caso do lateral palmeirense, o atleta foi submetido a uma cirurgia e optou pelo tratamento com a sutura. De acordo com o especialista, essa escolha normalmente é feita quando a lesão está na “zona vermelha” do menisco, área com mais vascularização e potencial de cicatrização, uma vez que a alternativa preserva a estrutura do joelho.

“A sutura exige um período de reabilitação maior, porque precisamos limitar a administração e descarga de peso do membro operado por pelo menos 4 semanas. Essa imobilização e restrição de movimento causam efeitos deletérios, como atrofia e rigidez articular, o que dificulta um pouco mais a reabilitação e prognóstico”, detalha Neto.

Palmeiras não dá previsão de retorno para Piquerez

Até o momento, nem Palmeiras nem Piquerez deram uma previsão do seu retorno aos campos, embora se especule que é pouco provável que ele volte nesta temporada. Porém, o fisioterapeuta acredita que ainda há chances dele vestir o manto Alviverde até o final de 2024.

“É difícil afirmar o tempo de recuperação. No caso de uma sutura, a volta aos gramados costuma durar entre 8 e 12 semanas. Para que o jogador tenha um bom pós-operatório e consiga voltar rapidamente aos treinamentos, é essencial que ele siga a orientação da equipe de performance e saúde, sendo criterioso na reabilitação e estabelecendo metas, com um bom planejamento do tratamento” conclui o especialista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.