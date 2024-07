Serna comemora acerto com o Fluminense: ‘É o campeão da América do Sul’

O colombiano Kevin Serna, de 26 anos, teve boas atuações pelo Alianza Lima, do Peru, contra o Fluminense e chamou a atenção do clube carioca. Assim, a diretoria tricolor acertou sua contratação e logo na estreia participou do lance do gol da vitória sobre o Palmeiras, no Maracanã. Com sorriso no rosto, o atleta afirmou que quer fazer história e que está muito feliz.

“Sabia que o Fluminense não estava atravessando uma boa etapa, mas não deixa de ser um clube muito grande, campeão da América do Sul, da Libertadores. Para qualquer jogador que recebe oportunidade, independentemente do momento, creio que é um passo muito importante para minha carreira”, disse.

“Gosto de assumir desafios, quero fazer história e deixar uma marca no Fluminense. Sei que essa etapa vai passar e o Fluminense vai voltar para a parte que pertence. Quero agradecer ao clube pela confiança e espero estar à altura”, completou.

Felicidade estampada no rosto

Poucos dias após desembarcar no Rio de Janeiro, Serna já estava em campo e mostrou credenciais para ajudar a equipe carioca a dar a volta por cima. Diante de mais de 50 mil torcedores, o colombiano não se intimidou e foi decisivo na arrancada e na assistência para o compatriota Jhon Arias. "Sabia que não era uma partida fácil, mas são esses jogos que jogador quer estar e jogar bem. Quando o técnico me disse para entrar, me preparei para ajudar os companheiros em uma partida muito equilibrada. Gosto muito de encarar, jogar com velocidade, aproveitar o jogo rápido, ter essa personalidade de jogar mano a mano e aproveitar meus companheiros, Essas são minhas características. Estou feliz por poder demonstrar ainda mais em um jogo grande como esse contra o Palmeiras", afirmou. "Tive a oportunidade de fazer grandes atuações na minha equipe anterior e marcar (contra o Fluminense). Sentia muito quando vinha jogar aqui, mas agora que estou desse lado é muito melhor. Fico agradecido pela torcida. Senti a confiança em todas as mensagens de boas vindas que me mandaram. Espero devolver essa confiança em campo – afirmou o jogador", finalizou.