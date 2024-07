Denir dará nome a um equipamento esportivo no Rio de Janeiro

Denir, ex-funcionário do Flamengo que morreu no início deste ano, dará nome a um equipamento esportivo público no Município do Rio de Janeiro. A iniciativa partiu de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca e vereador (PL) do Município. A lei, 8.522, foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (26).

Agora, caberá ao município escolher o equipamento esportivo da cidade que passará a ser chamado Adenir Silva.

Marcos Braz falou sobre a homenagem ao Denir.

“Sinto-me honrado em prestar essa homenagem ao Denir, por sua dedicação e compromisso profissional. Tenho certeza que todos que conviveram com ele, jogadores e os demais funcionários do Flamengo, reconhecem a figura humana especial que foi o Denir. Amado também pelos torcedores, ele merece todas as homenagens”, disse o Vereador.

Além de trabalhar no Flamengo, Denir também foi massagista da Seleção Brasileira. Em resumo, ele participou das Copas do Mundo de 1998, 2002, 2006 e 2010. Funcionário mais antigo do Flamengo, contratado pelo clube aos 32 anos. Trabalhou no clube durante 42 anos.

