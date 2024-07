Sacadas ao redor do Sena viram "área vip" para abertura

Ver de perto a primeira cerimônia de abertura de uma edição de Jogos Olímpicos é um privilégio para poucos. Por questões de segurança, 100 mil entradas pagas foram comercializadas. Porém, alguns franceses deram um jeito de criar uma área Premium para o evento. As sacadas e cobertura de apartamentos margeados ao longo dos seis quilômetros do percurso nas águas do Rio Sena abrigaram verdadeiros camarotes.

O padrão dos espaços seguia um mesmo conceito. Nas fachadas, os moradores e convidados estendiam bandeiras e diversos países e dos aros olímpicos. As representações com as cores da França, país-sede dos Jogos, eram maioria absoluta. Adornos de nações como Turquia, Dinamarca, Espanha, Itália, México e Estados Unidos também era estampados nas janelas do início ao fim do espaço do evento.

Animados com a oportunidade de vivenciar os festejos de uma posição privilegiada, a cerca de 100m das águas do Sena, sem a necessidade de pagar ingressos, os moradores e convidados gesticulavam e acenavam para quem passava. Quem chegava às varandas, normalmente, ostentava taças de bebidas nas mãos. Quando a cerimônia começou, as principais reações eram seguidas de aplausos.

Mais de 220 mil pessoas devem acompanhar presencialmente a primeira cerimônia de abertura fora de um estádio na história dos Jogos Olímpicos. Cerca de 100 mil entradas para os festejos iniciais de Paris-2024 foram comercializadas. Assim como os donos de camarotes parisienses, os demais devem acompanhar o evento ao longo dos espaços públicos da cidade, principalmente através de telões.