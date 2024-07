Jogos Olímpicos: CazéTV bomba nas redes sociais com cobertura em Paris

Em sua primeira cobertura dos Jogos Olímpicos, a CazéTV já sente o retorno do público em relação às transmissões. O canal vem recebendo elogios com sua programação, que mistura informação e entretenimento. As competições em Paris tiveram início na última quarta-feira (24), mas o pontapé oficial ocorre nesta sexta-feira (26) por meio da cerimônia de abertura.

Especialista em carnaval, Milton Cunha participa da cobertura da cerimônia de abertura dos Jogos de Paris – Foto: Reprodução

O termômetro sobre o canal tem sido principalmente o X, antigo Twitter. Entre memes e comentários nas publicações da CazéTV, os internautas destacam momentos das transmissões. Desde o fim da manhã, o nome da empresa figurou entre os assuntos do momento na rede social.

A presença de nomes como Diogo Defante, Fernanda Gentil e Milton Cunha na cobertura da cerimônia de abertura ajudou a viralizar conteúdos. O termo ‘PIN’ (item similar a um broche recebido pelos atletas nos Jogos), usado pelo comentarista de carnaval, também apareceu em destaque após uma brincadeira de duplo sentido feita por Milton. Um outro momento destacado foi uma interação entre Defante e um pombo. A ex-Globo Fernanda Gentil também ganhou repercussão após uma interação com a cantora Ariana Grande.

Momento de interação entre a cantora Ariana Grande e a jornalista Fernanda Gentil – Foto: Reprodução

CazéTV nos Jogos Olímpicos de Paris

O canal de Casimiro Miguel investiu pesado em sua estreia na cobertura dos Jogos. Além da transmissão in loco das modalidades, a CazéTV também vai contar com grandes nomes ao longo da programação. A equipe apostou principalmente em ex-atletas e atletas das modalidades olímpicas. Nomes como Serginho e Adenízia (medalhistas de ouro no vôlei), Pedro Scooby (surfe), Leo de Deus (natação), entre outros, farão parte da cobertura.

Veja momentos e reações das transmissões da CazéTV:

Isso é Diogo Defante. Apenas. ???? QUE CARA MALUCO, FAMÍLIA!!!!! ???????????????? #OlimpíadasNaCazéTV #Paris2024 #Samsung pic.twitter.com/1BUcoPn37n — CazéTV (@CazeTVOficial) July 26, 2024

DO BRASIL! Ariana Grande mandando um beijo para Fernanda Gentil, do Cazé TV. ???????? pic.twitter.com/pTm7YH9YRp — Tracklist (@tracklist) July 26, 2024

O SHOW DE PINS NAS #OlimpíadasNaCazéTV! ? PIN QUE É ENORME, PIN QUE É UMA DESGRAÇA… HABLA MUITO, MILTON CUNHA! ???????????????????? #Paris2024 pic.twitter.com/xS2xo3LoII — CazéTV (@CazeTVOficial) July 26, 2024

AS MANCHETES DA CAZÉTV É MUUUUUUUITO BOA HAHAHAHAHAHA MANO pic.twitter.com/3RNPSKfZi0 — bibia (@lfctrixx) July 25, 2024

CazeTV muito melhor pic.twitter.com/D8ekvf9OBn — Henrique Oldoni (@henrique_oldoni) July 26, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.