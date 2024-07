Cristiano Ronaldo promove show privado para amigos em mansão de Portugal

Cristiano Ronaldo não sabe brincar quando se trata de suas férias. Depois de passear pelas ilhas do Mar Vermelho, o astro recebeu amigos e familiares em um show privado do cantor Richie Campbell, em Portugal. A apresentação ocorreu na sala da mansão do jogador e contou com a presença do zagueiro Diogo Dalot.

O show privado marcou o reencontro de Cristiano Ronaldo com Diogo Dalot, do Manchester United, após a disputa da Eurocopa 2024. Os dois, aliás, dividiram um dos momentos mais marcantes do torneio: quando o zagueiro confortou o camisa 7 pela cobrança de pênalti desperdiçada contra a Eslovênia. Agora, a dupla está aproveitando a companhia um do outro durante a pré-temporada.

Show privado em mansão de Cristiano Ronaldo

Nessa quinta-feira (25), Cristiano Ronaldo abriu as portas de sua mansão em Portugal para receber Diogo Dalot em um encontro familiar. O momento de lazer começou de dia, na área externa da casa, e terminou com show de Richie Campbell na sala de estar. O cantor apresentou a música ‘Do You No Wrong’, o maior hit do álbum Lisboa, para os familiares da dupla da seleção portuguesa. No registro compartilhado nas redes sociais de CR7, é possível notar a presença de sua esposa, Georgina Rodríguez, e dos filhos do casal.

O encontro também serviu como ‘inauguração’ da nova mansão de Cristiano Ronaldo, na Quinta da Marinha, em Cascais. A casa ficou pronta recentemente após mais de um ano em obras e, inclusive, teve seus detalhes revelados em primeira mão por Georgina Rodríguez nas redes sociais.

Nova mansão de Cristiano Ronaldo

A nova mansão de Cristiano em Cascais se tornou uma das – senão a mais – cara de Portugal. Localizada na Quinta da Marinha, a casa conta com 9 mil m² e está estimada em R$ 182 milhões – segundo o jornal ‘O Globo’.

O astro português não poupou no investimento e fez questão de contar com alguns detalhes exclusivos na mansão. Servem como exemplos: aquecimento inteligente, ginásio, piscina de vidro interior e exterior, sala de massagem, cinema e garagem para 30 carros. A casa ainda conta com torneiras de ouro maciço, mármores italianos e um mural da Louis Vuitton – planejado especialmente para Cristiano.

