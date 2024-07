Bahia confirma contratação de Luciano Rodríguez, maior compra do Nordeste

O Bahia confirmou, nesta sexta-feira (26), a maior compra da história do futebol nordestino. Afinal, o Tricolor contratou o atacante Luciano Rodríguez, de 21 anos, por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65 milhões), por 70% dos direitos econômicos.

O uruguaio já vai participar do treino desta sexta-feira com os novos companheiros e será apresentado à noite, na Arena Fonte Nova. Dessa maneira, se ele for regularizado no BID da CBF até 19h (de Brasília), ele deve ser relacionado para enfrentar o Internacional neste sábado (27), na capital baiana.

Luciano Rodríguez fechou contrato com o Tricolor até o fim de 2028 e chega para substituir Estupiñán, que retornou ao Hull City, da Inglaterra. O novo reforço vai utilizar a camisa 17.

????? ???????? ???????????????? ???????? ???????? ????????????????????! Lucho Rodríguez é do Esquadrão! Atacante uruguaio assina até 2029 ?? https://t.co/ABYOKsK4F9 #BBMP #PaixãoQueVibra pic.twitter.com/3fZTwQEoVK — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 26, 2024

Lucho já treina no Bahia

O atleta aliás, chegou a Salvador na terça-feira (16), depois de ser aprovado em exames médicos realizados em São Paulo. Durante o imbróglio que atrasou o acerto, o jogador, inclusive, treinou por conta própria em Salvador, mas já seguindo programação prevista pela preparação física do Bahia.

Para conseguir contar com o jogador, no entanto, o Bahia teve a concorrência de River Plate, da Argentina, e Feyenoord, da Holanda. Além destes clubes, Lucho quase chegou a ir para o Girona, da Espanha, mas esbarrou em limitações do Fair Play financeiro.

Assim, a negociação pelo jogador uruguaio superou as outras transações realizadas pelos clubes do Nordeste. Até então, a maior era a compra de Jean Lucas pelo próprio Bahia nesta temporada por R$ 27,1 milhões, valor que pode ser alterado por conta de cumprimento de metas por parte do jogador.

2023, o ano de Luciano

Apesar da ainda pouca idade, Luciano Rodríguez passou por Bella Vista e Progreso (ambos do futebol uruguaio) antes de chegar e se destacar no Liverpool. E foi logo em seu primeiro ano no novo clube que ele viveu uma temporada com dois grandes (e inéditos) feitos. Pela seleção de base, ele conquistou o Mundial Sub-20, no ano passado. Também em 2023, ele integrou o elenco na conquista de taça inédita para o clube da capital do país: a do Campeonato Uruguaio.

