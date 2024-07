Confira a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos

Nesta sexta-feira (26/7) às 14h32 (de Brasília) teve início a ceromônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris-2024.

A cerimônia começou com um vídeo com a presença do humorista Jamel Debbouze e o astro Zinedine Zidane. Em seguida uma rápida apresentação do pressicente do COB Thomas Bach e do presidente da França, Emmanuel Macron. Em seguida, uma queima de fogos na Ponte de d’Austerlitz . Sem muita perda de tempo, os barcos com as delegações começaram a desfilar. Primeriamente a Grécia, como é tradicional e logo em seguida os refugiados.

O desfile tinha os basrcos divididos em grupos e entre um grupo e outro rolaram os shows previstos pela organização. O primeiro foi com Lady Gaga. A artista norte-americana fez uma apresetnação lembrando os centenários shows de vedetes em cabarés nas noites no bairro Pigalle.

Neste Jogos Olímpicos, o Brasil conta com 277 atletas lutando para superar o número de medalhas conquistadas pelo país em Tóquio, com 21.

