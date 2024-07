Em sessão solene nas Laranjeiras, Fluminense homenageia ídolos

O Fluminense realizou, como parte das comemorações pelo aniversário de 122 anos, na noite da última quinta-feira (25), no Salão Nobre de Laranjeiras, a Sessão Solene do Conselho Deliberativo.

Na tradicional cerimônia, foram homenageados sócios com 70 e 50 anos de clube, funcionários com 30 anos de casa, além de tricolores ilustres. Entre eles, Carlos Alberto Parreira e Abel Braga, dois dos maiores treinadores da história do Tricolor.

Com a presença do presidente do clube, Mario Bittencourt, o presidente do Conselho Deliberativo, Ivan Perrone, abriu a Sessão após a execução do hino do Fluminense. Em parte do seu discurso, o presidente Mario celebrou o aniversário do clube e agradeceu aos funcionários pelo empenho e dedicação ao longo dos anos, aos sócios e aos torcedores.

LEIA MAIS: Serna comemora acerto com o Fluminense: ‘É o campeão da América do Sul’

Parreira soma quatro passagens e comandou o time em 146 oportunidades. Ele celebrou mais uma homenagem recebida pelo Fluminense.

“Gostaria de dizer que é uma honra estar aqui. O Fluminense faz parte da minha vida. Estou profundamente lisonjeado”, afirmou Parreira.

Abel Braga também recebe homenagem

Quem também recebeu o diploma de tricolor ilustre foi Abel Braga, o segundo treinador com mais jogos na história do clube, com 354 partidas – está atrás apenas de Zezé Moreira, com 474.

Ele conduziu o Fluminense aos títulos do Brasileirão de 2012, aos Cariocas de 2005, 2012 e 2022, além das Taças Rio de 2005 e 2018 e das Taças Guanabara de 2012, 2017 e 2022.

“Há 56 anos, eu entrei por aquele portão da Rua Álvaro Chaves para treinar com o meu grande mestre Pinheiro. E isso explica o sentimento, o carinho, o amor e, acima de tudo, o respeito e a gratidão a esse clube. Muito obrigado”, declarou Abel.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.