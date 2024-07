Carlinhos enaltece relação com David Luiz: ‘Está mudando a minha vida’

Autor do gol da vitória do Flamengo contra o Vitória, Carlinhos vive um ano especial na carreira. Afinal, após se destacar no Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, o atacante foi jogar no Rubro-Negro. Para se adaptar bem ao seu novo clube, Carlinhos contou com a ajuda de David Luiz. Nesta sexta-feira (26), ele afirmou que o zagueiro está mudando a sua vida.



“David Luiz é um cara que Deus colocou no meu caminho para me ajudar, orientar. Como eu falei, virou um irmão que eu não tive na bola. Agora mesmo no treino me deu vários conselhos, já estava pegando no meu pé para fazer o que a gente está sendo trabalhando”, iniciou Carlinhos, à “FlaTV”.

“Quando acabou o jogo, ele me deu os parabéns e eu agradeci pelos conselhos. É um cara que está me ajudando muito e mudando a minha vida”, completou.

Com 27 anos, Carlinhos já disputou oito jogos com a camisa rubro-negra, com três gols marcados.

