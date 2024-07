Jogos Olímpicos: torcida do Brasil em Paris faz paródia de música do Vasco

Música do Movimento Verde e Amarelo vira hit em Paris - (crédito: Foto: Reprodução)

A torcida brasileira já tem um hit para chamar de seu ao longo dos Jogos Olímpicos de Paris. Durante a transmissão do SporTV na cobertura da cerimônia de abertura, um grupo de torcedores organizados do Brasil cantou uma paródia da música “A Barreira vai virar baile”, que passou a embalar os jogos do Vasco em São Januário.

O hit do vascaíno MC Darlan,todavia, sofreu uma ligeira adaptação. O termo “barreira”, usado em referência a comunidade vizinha ao estádio do Cruz-Maltino, deu lugar a Paris. Empolgados, os representantes do Movimento Verde e Amarelo apresentaram a novidade ao vivo. A música parece ter agradado os brasileiros.



No X, antigo Twitter, a repercussão foi imediata. A maior parte dos internautas aprovou o hit, que promete ser entoado nos locais de prova em que os brasileiros estiverem envolvidos. Entretanto também houve crítica.

Veja alguns comentários sobre a novidade:

https://twitter.com/odontinho/status/1816884998970253746

O hit do Vasco está embalando a torcida brasileira nas olimpíadas! ???? "HOJE PÁRIS VAI VIRAR BAILE!" ????: @globoplay

pic.twitter.com/JN3ncisSVo — News Almirante (@NewsAlmirantee) July 26, 2024

“Hoje Paris vai virar baile” Não tem jeito! Depois que a Barreira virou baile, todo lugar está virando baile. pic.twitter.com/XHsy45spQ7 — Humor Esportivo (@humoresportivo) July 26, 2024

Torcida do Brasil já tem a música! "PARIS VAI VIRAR BAILE"

pic.twitter.com/WovT1oSrw6 — Noite de Copa (@Noitedecopa) July 26, 2024

Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos marca oficialmente o início do evento. Entretanto, as disputas esportivas já tiveram início na última quarta-feira (24).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.