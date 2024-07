Clube da MLS tem conversas avançadas com Antoine Griezmann

Um dos grandes jogadores da atual geração francesa, Antoine Griezmann está na mira do futebol norte-americano. De acordo com informações do jornal francês ‘L’Equipe’, o Los Angeles FC, clube que já contratou Hugo Lloris e Olivier Giroud, está em negociações avançadas para contratar o jogador do Atlético de Madrid.

O atacante francês de 33 anos tem apenas mais um ano de contrato com o Atlético de Madrid. No entanto, a transferência para os Estados Unidos pode acontecer ainda este ano, já que sua cláusula de rescisão é de apenas 10 milhões de euros (R$ 60 milhões), uma quantia acessível para um clube como o Los Angeles FC.

Segundo o ‘L’Équipe’, após várias semanas de conversas com pessoas próximas a Griezmann, o clube da MLS apresentou uma proposta concreta que pode fazer do francês o segundo jogador mais bem pago da Liga, atrás apenas de Lionel Messi, do Inter de Miami.

Antoine Griezmann está agora avaliando a proposta. O campeão do mundo pela França nunca escondeu o desejo de jogar nos Estados Unidos um dia. Além disso, ele já afirmou que, se depender dele, o Atlético será seu último clube na Europa. O Los Angeles FC, embora disposto a esperar, faz questão de contar com o jogador imediatamente.

