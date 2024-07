Vasco deve ter Coutinho como titular contra o Grêmio; Adson fora

Phillipe Coutinho pode reestrear como titular do Vasco - (crédito: Leandro Amorim)

Após ter uma semana livre de jogos, o Vasco está prestes a finalizar a preparação para o duelo contra o Grêmio, no domingo (28), pela 20ª rodada do Brasileirão. E o interino Rafael Paiva promoverá ao menos duas mudanças na equipe que vai a campo em Chapecó (SC), na Arena Condá.

Coutinho, que estreou contra o Atlético-MG, no último domingo (21), fará sua reestreia como titular. Praxedes, responsável nas últimas três rodadas pela posição de “camisa 10”, deixa os 11 iniciais para a entrada do cria, segundo o portal “ge”.

LEIA MAIS: Vasco ‘encerra’ primeiro turno; veja estatísticas do time no Brasileirão

Outra modificação é forçada. Afinal, Adson está com um desconforto na coxa direita e ficará no Rio de Janeiro, já que a ideia é preservá-lo para o confronto contra o Atlético-GO, na quarta-feira (31). Quem entra em seu lugar é Emerson Rodríguez, testado ao longo da semana. Tal qual Coutinho, o colombiano saiu do banco para estrear durante o jogo contra o Galo.

Já Dimitri Payet deve, enfim, voltar aos relacionados após se recuperar de um edema na coxa esquerda.

Dessa forma, o Vasco deve ir a campo com o seguinte time: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Cocão e Philippe Coutinho; Emerson Rodríguez, David e Vegetti.



