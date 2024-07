Criança argentina imita macaco e chama animal de Vini Jr

Criança com a camisa da Argentina imita um macaco e chama o animal de Vini Jr - (crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Mais um caso de racismo contra Vinicius Junior viralizou nas redes sociais. Em um vídeo, uma criança com a camisa da Argentina imita um macaco enquanto chama o animal pelo nome do jogador do Real Madrid.

Nas imagens, a criança mexe com um macaco que circula na fiação. Além dos movimentos simulando o primata, é possível identificar o nome de Vini Jr sendo pronunciado pelo garoto. Também é perceptível a presença de uma mulher.

“Vinicius Junior, cuidado para não se eletrocutar, Vinicius. Não se eletrocute”, fala a criança.

Não é possível identificar o local onde ocorreu a gravação. No entanto, os envolvidos falam o idioma espanhol.

Nas redes sociais, a reprovação foi imediata. Muitos internautas criticaram a ação, principalmente a pessoa que acompanha a criança por não ter reprimido a atitude da criança.

Vinicius Jr é alvo constante de racismo na Espanha

Vini Jr se transformou em um símbolo da luta antirracista após diversos episódios em que foi vítima de racismo na Espanha, onde defende o Real Madrid. Alguns dos casos mais marcantes aconteceram por parte de torcedores do Valencia e do Atlético de Madrid. Neste último, o brasileiro chegou a ter um boneco com seu nome simulando um enforcamento.

Em junho, o Tribunal de Justiça da Espanha condenou três torcedores do Valencia a oito meses de prisão como resultado pelos insultos racistas ao brasileiro em 2023.

