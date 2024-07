Botafogo mira a contratação de zagueiro Tuta

O Botafogo está com o zagueiro Tuta na mira para contratação ainda nesta janela de transferência. Ele é o principal alvo do clube carioca para reforçar o clube. Atualmente, o jogador está no Eintracht Frankfurt, e os alemães pedem cerca de 10 milhões de euros pelo atleta.

Apesar do interesse, o Alvinegro ainda não fez nenhuma proposta formal para iniciar as negociações com o clube alemão. O diretor esportivo do Eintracht Frankfurt, Timmo Hardung, comentou o assunto em entrevista coletiva na última quarta-feira (24).

“Há rumores. Eu também li sobre isso pela manhã, mas apenas nas redes sociais. Não há oferta, nem recebemos um e-mail. Não posso confirmar essas informações, nem mesmo negá-las”, comentou.



Além do Eintracht Frankfurt, o zagueiro, revelado pelo São Paulo, também teve uma passagem pelo Kotrij, da Bélgica. Na última temporada, portanto, o brasileiro atuou em 42 partidas, marcou dois gols e contribuiu com duas assistências. Ele também já foi campeão da Liga Europa pelo Eintracht.

Tuta seria o quarto reforço dos Alvinegros nesta janela de transferências. Visto que além do zagueiro, o volante Allan, o meia Thiago Almada e o atacante Igor Jesus já estão no clube, que também está perto da contratação do lateral-direito Vagiannidis.

