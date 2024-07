Jogos Olímpicos: convidado da CazéTV xinga desfile em Paris

Milton Cunha não perdoou a qualidade do desfile no Rio Sena - (crédito: Foto: Reprodução CazéTV)

Convidado da CazéTV para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, Milton Cunha parece não ter curtido muito o desfile dos barcos com as delegações pelo rio Sena. Durante a transmissão do canal de Casimiro Miguel, o especialista em carnaval acabou soltando um xingamento ao vivo.

Irreverente, Milton não se conteve no momento da passagem da delegação da Geórgia.

“Desfile de merda”, definiu o icônico carnavalesco.

EITA! “Desfile de merda”, diz Milton Cunha durante transmissão na Cazé TV sobre a Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris. #Paris2024??? #Olympics??? #CerimôniaDeAbertura pic.twitter.com/BAAUgbhQmh — Alfinetei (@ALFINETEI) July 26, 2024

A opinião do especialista parece ter encontrado eco nas redes sociais. Além da surpresa dos internautas com o momento “sincerão” de Milton, muitos concordaram sobre a qualidade abaixo do esperado do evento que marca oficialmente a abertura dos Jogos Olímpicos.

CazéTV nos Jogos Olímpicos de Paris

O canal de Casimiro Miguel investiu pesado em sua estreia na cobertura dos Jogos. Além da transmissão in loco das modalidades, a CazéTV também vai contar com grandes nomes ao longo da programação. A equipe apostou principalmente em ex-atletas e atletas das modalidades olímpicas, além de influenciadores e jornalistas de destaque. Nomes como Serginho e Adenízia (medalhistas de ouro no vôlei), Pedro Scooby (surfe), Leo de Deus (natação), Fernanda Gentil (jornalista) e Diogo Defante (humorista) fazem parte do time nos Jogos.

