Atlético chega à marca incrível de sócios-torcedores

O Atlético chegou a uma ótima marca, na manhã desta sexta-feira (26), em número de sócios-torcedores. O clube divulgou que após a criação do “GNV da Massa”, lançado de junho, o número cresceu bastante.

O novo plano é totalmente popular e gratuito. Ele permite que o torcedor compre ingresso antes do público geral. Além disso, com o “GNV da Massa”, é possível fazer parte do clube de benefícios e ter acesso a informações exclusivas. Agora chegou à marca de 95 mil atleticanos apaixonados.

O programa de sócios do Atlético já teve 130 mil associados. Isso ocorreu quando o Galo conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, em 2021. No entanto, de 2022 em diante, o plano passou a ter queda.

A ideia do Galo, inclusive, é fazer o plano voltar a crescer. Segundo Bruno Muzzi, CEO do Atlético, a expectativa é que o programa alcance 150 mil adesões. Mas não existe prazo estabelecido para isso acontecer.



