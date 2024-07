França x Guiné: escalações e onde assistir

Anfitriã dos Jogos Olímpicos de Paris, a França volta a campo neste sábado (27), às 16h (de Brasília), quando enfrenta a seleção de Guiné, pela segunda rodada do Grupo A, no Estádio de Nice.

Como chega a França

A seleção francesa, anfitriã do torneio, chega embalada após a vitória sobre os Estados Unidos por 3 a 0, sem dar chance de reação aos norte-americanos. Esse resultado, seguido da boa atuação na estreia, colocou a França como uma forte candidata ao pódio e até mesmo à medalha de ouro.

Assim, as expectativas são altas para a França, que quer garantir a classificação antecipada às quartas de final e confirmar seu lugar entre os dois primeiros do grupo. Atualmente, a França está empatada em pontos com a Nova Zelândia, mas lidera o grupo por levar vantagem no saldo de gols.

Como chega o Guiné

Por outro lado, a seleção de Guiné entrou em campo com amplo favoritismo na rodada de estreia, mas decepcionou ao perder por 2 a 1 para a modesta Nova Zelândia. Dessa maneira, a Guiné está em uma situação delicada na luta pela classificação, o que aumenta a pressão para o jogo deste sábado.

Atualmente, a Guiné está na terceira posição do Grupo A, ainda na tentativa de somar os primeiros pontos na competição. Para isso, a equipe africana precisa evoluir significativamente seu jogo coletivo. No entanto, a tendência é que a Guiné adote uma postura mais cautelosa contra a França, tentando impor dificuldades ao ataque rival.

França x Guiné

2ª rodada do Grupo A – Jogos Olímpicos

Data e horário: sábado, 27/07/2024, às Xh (de Brasília)

Local: Estádio de Nice (FRA)

França: Guillaume Restes; Kiliann Sildillia, Castello Lukeba, Loïc Badé e Adrien Truffert; Manu Koné, Enzo Millot, Joris Chotard e Michael Olise; Alexandre Lacazette e Jean-Philippe Mateta. Técnico: Thierry Henry.

Guiné: Soumalla Sylla; Naby Oularé, Mohamed Soumah, Madiou Keita, Rayane Doucouré, Amadou Diawara, Abdoulaye Touré, Naby Keita, Moriba Kourouma, Ousmane Camara e Algassime Bah. Técnico: Morlaye Cissé.

Onde assistir: SporTV

