Palmeiras x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Vitória neste sábado (27), às 19h, no Allianz Parque, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão tenta se recuperar na competição após perder para o Fluminense em seu último compromisso e seguir sua caça ao líder Botafogo. Em contrapartida, o Rubro-Negro Baiano é o 18° colocado e precisa do triunfo para ajudar na briga contra o rebaixamento do torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como chega o Palmeiras?

Para o embate deste sábado, o técnico Abel Ferreira terá um desfalque importante. Afinal, Raphael Veiga recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Para seu lugar, brigam pela vaga Gabriel Menino, Felipe Anderson ou Maurício. Em contrapartida, Estêvão e Mayke retornaram de lesão e devem ser relacionados. Existe a expectativa que eles ganhem minutos para recuperar o ritmo de jogo. Contudo, o treinador palestrino deve mandar um time misto a campo, pensando no confronto contra o Flamengo, na Copa do Brasil.

Como chega o Vitória

Para esse jogo contra o Palmeiras, o técnico Thiago Carpini conta com o retorno do atacante Janderson. Afinal, ele cumpriu suspensão e será opção no ataque rubro-negro. Contudo, o trio Luan, Camutanga e Bruno Uvini seguem no departamento médico e não serão opções para comissão. Por fim, o atacante Carlos Eduardo, que chegou recentemente ao clube, deve ser relacionado e pode fazer sua estreia com a camisa do Vitória.

PALMEIRAS X VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 27/7/2024, às 19h (horário de Brasília)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Vitor Reis, Gustavo Gómez e Vanderlan; Zé Rafael, Aníbal Moreno e Maurício (Rômulo); Dudu (Estevão), Flaco López e Felipe Anderson (Lázaro). Técnico: Abel Ferreira

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Wagner Leonardo, Cáceres (Caio Vinícius) e Lucas Esteves; Léo Naldi, Willian Oliveira e Ricardo Ryller (Everaldo); Alerrandro, Matheusinho e Osvaldo (Janderson). Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Jean Márcio dos Santos (RN) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.