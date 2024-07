Jogos Olímpicos: saiba cachê de Lady Gaga e entenda polêmica em show

Lady Gaga teria participado apenas da gravação de sua apresentação e se ausentado do ao vivo - (crédito: Foto: Aris Messinis/AFP via Getty Images)

A cantora Lady Gaga foi uma das atrações durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. A americana fez uma apresentação curta, porém deu o que falar por um motivo inusitado. Apesar dos bailarinos executarem a performance ao vivo, a cantora não estava presente, mesmo com um cachê elevado.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, a atuação da cantora foi pré-gravada, horas antes do evento oficial. Os representantes de Gaga não responderam questionamentos sobre os motivos dessa decisão. Mesmo com a ausência, a americana recebeu um cachê de U$ 2 milhões (cerca de R$ 11,3 milhões). Além disso, a organização do evento bancou todos os custos de viagens, passeios e hospedagens, de acordo com o tabloide americano TMZ.

Após o show, Lady Gaga fez uma postagem nas redes sociais para agradecer o convite para o evento. Porém, a cantora não entrou em detalhe sobre a falta no ao vivo.

"Completamente grata pelo convite para as aberturas das Olimpíadas de Paris. Honrada também por ter sido convidada pelo comitê olímpico para cantar uma música francesa tão especial – uma música em homenagem aos franceses e sua história extraordinária na arte, na música e nos cinemas", afirmou. Internautas viralizaram o registro da ausência de Gaga na apresentação durante o ao vivo – Foto: Reprodução