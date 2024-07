Santos recebe proposta de clube de Israel por Weslley Patati

O atacante Weslley Patati, de 20 anos, pode estar de saída do Santos. Afinal, o clube da Vila Belmiro recebeu uma proposta do Maccabi Tel-Aviv, de Israel, pelo empréstimo do jogador, com opção de compra. Dessa maneira, a negociação é considerada avançada pela diretoria.



Patati não vem recebendo chances com o técnico Fábio Carille e está em baixa no Peixe. Ele não foi relacionado pelo treinador para o duelo contra o CRB, no domingo, em Maceió. O empresário do atacante está em Israel para avançar nas tratativas com o clube, que disputa a fase eliminatória da Liga dos Campeões.

Nesse sentido, as oportunidades de Patati no Santos começaram a diminuir por conta de questões extracampo. Isso porque o jogador reclamou da viagem de ônibus da delegação de Londrina (PR) a Catanduva (SP), que teve duração de cerca de seis horas. A insatisfação foi comprovada por uma postagem nas redes sociais. Assim, ele acabou multado em 10% do salário.

Patati é formado na base do Santos

Em seguida, passou a não ser mais relacionado para jogos fora de casa e foi caindo no esquecimento com o técnico Fábio Carille. Assim, o Santos não vê obstáculo em liberação o atacante.

Formado na base do Peixe, Patati disputou 28 jogos nos profissionais do Santos. Nesta temporada, entrou em campo 14 vezes e fez um gol. Ele tem contrato até setembro de 2026.

Líder isolado do Campeonato Brasileiro da Série B, o Santos soma 32 pontos e quer ampliar a vantagem na ponta. Por outro lado, o CRB tem 23, na 11ª colocação.

As duas equipes se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 18ª rodada da competição. O jogo está marcado para iniciar às 18h30 (de Brasília).



