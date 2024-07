Grêmio e Fluminense pela Libertadores será no Couto Pereira

O Grêmio levará o duelo contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, para o estádio Couto Pereira, que pertence ao Coritiba. O time gaúcho já atuou no local pela competição em duas oportunidades e não perdeu. O duelo está marcado para o dia 20 de agosto.

Contudo, o clube ainda aguarda o retorno para sua arena, que tem previsão apenas para o dia 1º de setembro. A casa do Imortal segue em recuperação após as chuvas que assolaram o estado do Rio Grande do Sul há quase três meses.

Entretanto, a primeira opção havia sido o Alfredo Jaconi, do Juventude, e também tentou o Beira-Rio, do Internacional, mas seus rivais recusaram suas casas para jogos do Grêmio. Assim, com as exigências da Conmebol, o Couto Pereira ficou como a casa do time para o jogo diante do Fluminense.

Grêmio enfrentará o Vasco da Gama na Arena Condá, pelo Brasileirão, no domingo (28)

Todavia, o clube atua em suas partidas do Campeonato Brasileiro no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Por outro lado, o jogo contra o Vasco da Gama, pela competição nacional, será realizado na Arena Condá, casa da Chapecoense. O jogo será no domingo (28).

