Gabigol supera incertezas, aproveita chances e renasce no Flamengo

Gabigol e Flamengo parecia ter um final triste e melancólico, mas a relação teve uma reviravolta nos últimos dias e pode ter mais capítulos. Em apenas três jogos, o camisa 99 aproveitou as oportunidades para virar peça importante novamente dentro de campo.

É preciso citar três pontos que a permanência de Gabigol no Flamengo não era garantida. Em podcast em dezembro do ano passado ao ‘Podpah’, o atacante fez declarações que não agradaram a diretoria, o que seria o começo da novela. Posteriormente, uma foto vazada nas redes sociais em que ele estava com a camisa do Corinthians. O episódio deixou rusgas com torcedores e diretoria. Por fim, o empresário do jogador deixou claro que esperava uma proposta de um clube para sair do Rubro-Negro. Porém, nenhuma proposta chegou, e Gabriel superou as incertezas para recomeçar no Fla.

Há 15 dias, o Flamengo perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, pelo Brasileirão. Atrás do placar, o técnico Tite acionou Gabigol no segundo tempo. O atacante, aliás, teve um gol anulado por milímetros e ainda fez dois bons cruzamentos que quase terminaram com a bola na rede. Já nesta primeira aparição, o jogador já percebeu a euforia dos torcedores.

Depois disso, Gabriel Barbosa participou das partidas contra o Criciúma e Vitória, onde se destacou ao participar diretamente de dois gols do Flamengo. O camisa 99 fez o gol da vitória de pênalti contra o Tigre e contribuiu com uma bela assistência para Carlinhos no triunfo da noite da última quarta-feira (24). Isso entusiasmou ainda mais os torcedores.

Com Tite, Gabigol perdeu espaço tem só dois jogos como titular em 2024, mas por outro lado é o mais acionado pelo treinador para entrar durante as partidas junto com Victor Hugo, ambos saíram do banco 19 vezes na temporada.

Nova relação de Tite e Gabigol?

Depois do gol de Carlinhos no apagar das luzes, Gabigol saiu em disparada na direção de Tite e o agarrou com muita força. Depois de cumprimentar vários membros de sua comissão, o gaúcho de 62 anos retribuiu com outro eufórico abraço.

Vídeos do abraço entre Gabigol e Tite, protagonistas de uma relação de altos e baixos, empolgou torcedores do Flamengo nas redes sociais. Os rubro-negros passaram a vislumbrar um futuro vitorioso para dupla e principalmente a permanência do ídolo – que passa por imbróglios nas tratativas por renovação.

Gabigol fica até dezembro

Ainda não há definição sobre a renovação de Gabigol, mas sabe-se que o atacante permanecerá no Flamengo até o fim do contrato, em dezembro. Segundo Rodolfo Landim, presidente do clube, a proposta por um ano de renovação ainda está na mesa e só depende do jogador. O atleta, por sua vez, não concorda com as condições apresentadas pela diretoria e avalia os próximos passos da carreira.

“A minha vontade todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo. Mas eu tenho tido poucas oportunidades. Acho que meu último jogo como titular foi há cinco, seis meses. Isso é muito difícil. Às vezes eu tenho entrado, às vezes não. Mas tenho tentado dar meu máximo. Ajudar o Flamengo é o que mais quero”, disse o jogador.

