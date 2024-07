Santos terá mudança no time titular contra o CRB

Santos não vai contar com o meia Giuliano diante do CRB - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Nesta sexta-feira (26), o Santos realizou o seu último treino no CT Rei Pelé antes de viajar e enfrentar o CRB. O duelo ocorre no domingo (28), a partir das 18h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé. O confronto é válido pela 19ª rodada da Série B.

Diferente de outras oportunidades, o Peixe antecipou a sua ida para Alagoas. Sendo assim, Fábio Carille e seus comandados encerram a preparação na cidade do jogo.

No último treino em casa, Carille deu pistas que irá repetir a escalação que goleou o Coritiba. Porém, a única alteração fica por conta de Giuliano. O meio-campo voltou a sentir uma lesão muscular e deixa a equipe. Serginho deve ficar com a vaga.

Quem também é desfalque, mas de forma definitiva é o zagueiro Joaquim. O atleta negocia com o Tigres, do México e a tendência é viajar rumo ao clube novo em breve. Por conta disso, quem ganha a oportunidade de atuar com Gil na zaga é Jair.

Confira a provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.

Com 32 pontos conquistados, o Santos aparece na liderança da Série B. Nos últimos cinco jogos, o time de Fábio Carille reagiu diante das críticas e venceu quatro vezes. Além disso, abriu vantagem de seis pontos para o Mirassol, primeiro time fora do G4.

