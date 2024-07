Sport x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Guto Ferreira é o novo técnico do Leão para a sequência da Série B - (crédito: Foto: Divulgação/SCR)

Neste sábado (27), o Sport enfrenta a Ponte Preta em seus domínios. O jogo vale pela 18ª rodada da Série B. Assim, o time pernambucano chega para o confronto em nono lugar, com 25 pontos, enquanto a Macaca está em décimo segundo, com 23 pontos.

Onde assistir

Os canais SporTV e Premiere transmitem a partida.

Como chega o Sport

Agora sob o comando de Guto Ferreira, o Leão da Ilha precisa vencer para seguir sonhando com o acesso à primeira divisão. Desse modo, a equipe do Sport tem que sair de um período ruim, em que venceu apenas uma partida em suas últimas cinco aparições na Série B. Todavia, quem comandará o time no sábado será de César Lucena, interinamente.

Como chega a Ponte Preta

A Macaca, curiosamente, mesmo estando em décimo segundo lugar, vai ao jogo com pretensões de G4. Afinal, são apenas quatro pontos de diferença para o primeiro time que abre os quatro classificados para a Série A em 2025. O ataque da equipe comandada por Nelsinho Baptista deve ter Matheus Régis e Jeh.

SPORT X PONTE PRETA

Série B – 2024 – 18ª rodada

Data e horário: 27/7/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco

SPORT: Caíque França; Rosales (Palacios), Alisson Cassian, Luciano Castán e Dalbert (Igor Cariús); Felipe, Fabrício Domínguez, e Lucas Lima; Barletta (Lenny Lobato), Gustavo Coutinho (Zé Roberto) e Titi Ortíz. Técnico: César Lucena (Interino)

PONTE PRETA: Pedro Rocha, João Gabriel, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Igor Inocêncio; Castro, Dudu Vieira, Dodô e Elvis; Matheus Régis e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista

Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Mauricio Coelho Silva Penna (Ambos do RS)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)



