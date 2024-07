CBF divulga áudio do VAR em pênalti polêmico a favor do Corinthians

Na noite da última quinta-feira (26), o Corinthians empatou com o Grêmio por 2 a 2, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar dos quatro gols ao longo dos 90 minutos, o grande assunto da partida foi a arbitragem, principalmente o pênalti marcado a favor da equipe paulista.

No diálogo entre o juiz Alex Stefano e o árbitro de vídeo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, a cabine do VAR indica que houve um puxão acintoso em cima do jogador corintiano.

“Tem um agarrão do Kannemann, isso trava a corrida dele”, afirmou Pablo Ramon.

“O Kannemann puxa o braço do atacante quando a bola foi lançada. Tem um agarrão claro que impede de ir para a disputa”, rebateu Stefano, antes de completar:

“Vejo um puxão do Kannemann impedindo que dispute a bola. Vou voltar com tiro penal sem cartão”.

Revolta do Grêmio com lance a favor do Corinthians

Por conta da decisão da arbitragem, o Grêmio cobrou publicamente com o técnico Renato Gaúcho, jogadores e dirigentes. O clube gaúcho classificou o lance como “vergonha” e espera uma melhora na arbitragem.

Vale citar, que Corinthians e Grêmio voltam a se encontrar nas próximas duas semanas. Os duelos serão válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

