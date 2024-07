Arsenal x Manchester United: onde assistir e escalações

Em preparação para temporada 2024/2025, Arsenal e Manchester United fazem duelo, neste sábado (27), às 21h (de Brasília), no SoFi Stadium, na Califórnia. Os clubes, ao mesmo tempo, se movimentam no mercado da bola para fortalecer o elenco, enquanto buscam entrosar o time para as competições oficiais.

Em uma história com quase 130 anos, os times já se enfrentaram 240 vezes em quase todos os torneios possíveis. Ao todo, o Arsenal venceu 88 vezes, o Manchester United levou a melhor em 99 ocasiões, além de 53 empates. Porém, nos últimos três encontros entre eles pela Premier League os Gunners levaram a melhor.

Onde assistir

A transmissão de Arsenal x Manchester United na TV fechada será exclusiva do canal TNT neste sábado (27). O streaming Max também exibe a partida ao vivo, com bola rolando a partir as 21h, pelo horário de Brasília. A TV oficial de cada clube também fazem transmissão do jogo.

Como chega o Arsenal

O Arsenal vai para seu terceiro amistoso antes do início dos jogos oficiais. Em seu primeiro amistoso da pré-temporada nos Estados Unidos, o clube londrino empatou por 1 a 1 com o Bournemouth. Fábio Vieira e Antoine Semeyo marcaram os gols do jogo. Nas penalidades, o Arsenal levou por 5 a 4, com o goleiro Karl Hein, novo reserva da equipe, pegando dois pênaltis.

A tendência, aliás, para o jogo contra o rival vermelho de Manchester é a entrada de boa parte dos titulares que já estão à disposição de Arteta, como Jorginho, Ben White, Odegaard, Gabriel Martinelli, Kai Havertz e Gabriel Jesus. Já Declan Rice, Aaron Ramsdale, Bukayo Saka, Raya e William Saliba seguem de férias por terem ido mais longe na Eurocopa e se juntarão à equipe nos Estados Unidos dentro de alguns dias.

Como chega o Manchester United

O Manchester United também chega para o seu terceiro amigável de pré-temporada. Após perder para o Rosenborg no dia 15 por 1 a 0, venceu no sábado (20) o Glasgow Rangers por 2 a 0 com gols de Diallo e Hugill. Após o Arsenal, tem o Betis e o Liverpool pela frente, antes do dérbi de Manchester pela Community Shield no próximo dia 10.

Pensando no clássico contra os rivais, o técnico Ten Hag, aliás, também deve escalar entre os 11 iniciais os nomes mais experientes da equipe. Onana segue no gol, com Leny Yoro e Evans no miolo de zaga. O trio de meio-campo deve ser Casemiro, McTominay e Mason Mount, com Diallo disputando vaga no ataque com Antony e Sancho. Hojlund é o novo camisa 9 da equipe e deve atuar ao lado do prata da casa Rashford.



ARSENAL x MANCHESTER UNITED

Amistoso de pré-temporada

Local: SoFi Stadium, Califórnia

Data-Hora: sábado, 27 de julho de 2024, 21h (de Brasília)

ARSENAL: Hein; Ben White, Timber, Heaven e Zinchenko; Thomas Partey, Jorginho, Nwaneri, Odegaard (Fábio Vieira); Leandro Trossard (Reiss Nelson) e Gabriel Jesus (Nketiah). Técnico: Mikel Arteta.

MANCHESTER UNITED: Andre Onana; Wan-Bissaka, Leny Yoro (Lindelof), Evans e Amass; Casemiro, McTominay e Mason Mount; Amad Diallo (Antony ou Sancho), Marcus Rashford e Rasmus Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

