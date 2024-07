Corinthians tenta se proteger do Grêmio na CBF; entenda

O jogo entre Corinthians e Grêmio, que terminou empatado por 2 a 2 na última quinta-feira (25), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá novos capítulos nos próximos dias, mas dentro da CBF. Incomodada com a postura do clube gaúcho por reclamar de maneira forte do pênalti marcado de Kannemann em cima de Romero, a diretoria do Timão decidiu ir até o Rio de Janeiro se proteger.

O entendimento do presidente Augusto Melo e seus pares é que o Tricolor quer pressionar nos bastidores para evitar erros contra a equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando os dois times voltam a se encontrar.

Por conta disso, o mandatário vai até a CBF para alertar sobre as reclamações e evitar que tenha alguma ‘compensação’ ao adversário. O primeiro duelo entre eles é na quarta-feira (31), na Neo Química Arena. A volta será dia (7) ainda sem definição de local.

Entenda a polêmica Corinthians x Grêmio

No empate entre os dois times, o Corinthians teve um pênalti assinalado pelo árbitro. No entendimento do Grêmio, a marcação foi incorreta e o VAR agiu de forma errônea. Portanto, o clube paulista obteve um gol ilegal, pois Yuri Alberto converteu a cobrança. Na coletiva de imprensa, Renato Gaúcho, treinador do Tricolor, classificou o lance como “vergonha”.

