Ramón Díaz pediu demissão? Jogadores do Vasco respondem

Treino do Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa em 24 de abril de 2024 - (crédito: Leandro Amorim)

A saída do técnico Ramón Díaz ainda é alvo de comentários no Vasco. Entrevista ao ‘ge’, os atacantes Adson e Vegetti comentaram sobre o que aconteceu naquele dia, quando o Cruz-Maltino perdeu para o Criciúma por 4 a 0, em São Januário, pelo Brasileirão. O treinador hoje já comando o Corinthians, mas situação aind agera dúvidas.

“Foi um momento difícil. Acho que foram acontecendo muitas coisas que não eram boas para o clube, para o que a gente estava vivendo. Nesse momento, havia muitas dúvidas de tudo, eles se encarregavam de tudo que acontecia aqui dentro. Ninguém esperava que eles fossem embora do clube, então foi muito difícil, teve um impacto muito grande para o time”, disse Vegetti

“Todo mundo estava de cabeça quente ali. Acho que todo mundo se expressou da maneira que tinha que ser. Esses momentos difíceis é complicado para nós jogadores, treinadores. Mas não sei se foi ele ou o Vasco que tomou a decisão. Mas o importante é que estamos bem agora, e o professor Ramón está no Corinthians”, afirmou Adson.

Ramón Díaz na Justiça

Ramón Díaz já assumiu o Corinthians, mas as pendências entre o argentino e o Vasco continuam. O Cruz-Maltino acionou a Justiça cobrando R$ 30 milhões do técnico por conta da multa rescisória do contrato entre as partes.

Em relação a ação judicial, o Vasco alega ter relatos de funcionários do clube carioca que teriam testemunhado a comissão de Ramón Díaz solicitando o desligamento após o jogo contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino tem até 30 dias para se manifestar.

O imbróglio

Depois da goleada sofrida para o Criciúma por 4 a 0, em São Januário, o treinador e seu auxiliar Emiliano Díaz foram para o vestiário irritados e de acordo com informações teriam pedido demissão, entretanto, na coletiva disse que foi demitido pelo Vasco.

O clube, aliás, anunciou a saída do comandante cerca de 20 minutos após o fim da partida. Em um pronunciamento oficial, Ramón afirmou que entregou o cargo e comunicou também a saída do gerente de futebol Clauber Rocha. Além disso, informou aos jogadores sobre seu desligamento.

No entanto, o argentino teria repensado sobre a decisão após a conversa com os jogadores. Alguns choraram e pediram a permanência, e assumiram a responsabilidade. Depois disso, houve conversas entre o treinador e diretoria, que manteve a decisão. Contudo, a situação ainda gera dúvidas.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.