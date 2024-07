Brasil nos Jogos Olímpicos neste sábado (27/7): onde assistir, quais as chances de medalha

Nesta sexta-feira, rolou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Mas a festa acabou e a partir deste sábado começa a briga por medalhas. Tem brasileiro lutando pelo pódio na Natação, no Judô, na Esgrima e no Skate. E neste último a chance de medalha é muito grande. Dessa forma, fique de olho na programação abaixo.

Valendo Medalha

Esgrima (SporTV e SporTV3)

Espada individual feminino – Nathalie Moellhausen

A fase eliminatória será às 5h da manhã. Caso avance, ela fará a semifinal às 14h. A disputa o outro será às 16h30

Chance de medalha – Pequena

Judô (CazÉTV, Globo, SporTV3)

até 48kg feminino – Natasha Ferreira

até 60kg masculino – Michel Augusto

As competições começam 5h30 da manhã, com finais às 12h50.

Chance de medalha – Mínima. Os dois jodocas são novatos em olímpiadas e com baixo ranking: vão pegar pedreira logo nas primeiras lutas.

NATAÇÃO (CazéTv e SporTV – classificatória; Cazé TV, Globo e SporTV – Finais)

6h05 – Classificatórias – 400m livre feminino – Mafê Costa e Gabi Roncatto

6h20 – Classificatórias – 400m livre masculino – Guilherme Costa/ Eduardo Oliveira de Moraes

6h30 – Classificatórias – Revezamento 4x100m livre feminino – Ana Vieira, Giovana Reis, Mafê Costa, Stephanie Balduccini

6h40 – Classificatórias – Revezamento 4x100m livre feminino – Breno Correia, Gabriel Santos, Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini

Finais a partir das 15h40

Chance de medalha: Guilherme Costa (Cachorrão) – O Brasil tem chance de alcançar a final em todas as disputas. Porém, apenas Cachorrão tem tempo para tentar o bronze nos 400m livre.

Skate Street (CazéTV, TV Globo e SporTV 2 e 4)

7h – Eliminatórias Street Masculino – Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna

12h – Final Street Masculino

Chance de medalha: Muito grande. Há até a possibilidade de duas medalhas. Kelvin e Giovanni estão entre os melhores do mundo. Uma medalha ao menos é considerada quase certa neste esporte que o Brasil é potência mundial e deve conquistar alguns pódios.

Tiro esportivo (SporTV4)

4h – Pistola de ar 10m masculino individual – Philipe Chateaubrian

Chance de medalha: O tiro é uma incógnita. Chateaubrian conseguiu a vaga olímpica com muita antecedência e tem resultados bons.

Mais Brasil nos Jogos Olímpicos

Remo (SporTV2)

4h – Classificatórias – Skiff simples – Lucas Verthein

5h12 – Classificatórias – Skiff Simples – Beatriz Tavares

Panorama: Os dois são atletas do Botafogo. Há possibilidade de ambos avançarem. Verthein, que é namorado da canoísta Ana Sátila, foi ouro no Pan e mandou bem em Tóquio, posde ir longe. Beatriz tem menores chances.

Hipismo

4h30 – CCE por equipes – adestramento

CCE individual – adestramento – Marcio Jorge e Carlos Parro

Panorama: É apenas o primeiro dia de disputa (nos outros ocorrerão saltos e Cross Country). Incógnita.

Ginástica artística (TV Globo e SporTV)

6h – Classificatória masculina – Arthur Nory e Diogo Soares.

Panorama: Primeiro dia Diogo Soares disputa todos os aparelhos e Arthur Nory apenas barras. Ambos com chances de garantir vaga às finais.

Tênis (CazéTV)

simples feminino – Bia Haddad x Varvara Gracheva (FRA) e Laura Pigossi X Dayana Yastremska (UKR)

Dupla feminina – Bia Haddad/Luisa Stefani x Shuai Zhang/Yue Yuan (CHN)

Panorama: Bia deve avançar tanto na simples quanto nas duplas. Laura deve cair.

Badminton

Fase de grupos – Juliana Viana (BRA) x Supanida Katethong (THA).

Panorama: Juliana é zebra. A rival é favorita;

Canoagem slalom (SporTV2)

10h – C1 – 1ª descida – Pepê Gonçalves

10h50 – K1 – 1ª descida – Ana Sátila

12h10 – C1 – 2ª descida – Pepê Gonçalves

13h00 – K1 – 2ª descida – Ana Sátila

Panorama: Pepê e Ana Sátila devem avançar à fase decisiva

Basquete (CazéTV, Globo e SporTV)

12h15 – França x Brasil

Fase de grupos

Panorama: A França tem seleção muito forte e é favorita

Tênis de mesa (Cazé TV)

12h15 – oitavas de final – duplas mistas – Vitor Ishiy/Bruna Takahashi (BRA) x Alvaro Robles/Maria Xiao (ESP)

Panorama: A dupla brasileira deve assegurar a vitória.

Vôlei (Globo e SporTV)

8h – Brasil x Itália

1ª rodada

Panorama: Logo de cara rola um dos maiores clássicos do vôlei mundial. Italianos levam ligeiro favoritismo.

Vôlei de praia (Cazé TV, TV Globo e SporTV)

14h – George/André (BRA) x Abicha/Elgraoui (MAR)

Panorama: Desenha-se vitória tranquila dos brasileiros

Surfe (Flashes no sportv2 e SporTV4)

15h10 – Round 1 masculino – Filipe Toledo

15h45 – Round 1 masculino – Gabriel Medina (sportv2)

16h20 – Round 1 masculino – João Chianca (sportv4)

20h33 – Round 1 feminino (sportv3) – Tatiana Weston-Webb

21h43 – Round 1 feminino (sportv3) – Tainá Hinckel e Luana Silva

Panorama: Brasil tem equipe forte e espera-se classificação às fases decisivas

