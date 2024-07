Com reservas, Palmeiras perde para o Vitória e vê invencibilidade no Allianz cair

Após 9 meses e 20 jogos, o Palmeiras perdeu a invencibilidade no Allianz Parque em 2024. Foi na derrota por 2 a 0 para o Vitória, neste sábado (27), na abertura do returno do Brasileirão. Para piorar, Estevão deixou o campo com dores no tornozelo esquerda e mancando.

Usando reservas visando a maratona alucinante que terá pela frente, o time paulista foi surpreendido pelo Leão, que vence o Palmeiras em São Paulo pela primeira vez na história do Brasileirão. Osvaldo e Matheusinho fizeram os gols, ambos na segunda etapa.

Primeiro tempo

Jogando em casa, mesmo que com time reserva, o Palmeiras dominou o primeiro tempo. Foram 12 finalizações, mas somente duas no alvo. Afinal, a equipe mandante abusava dos chutes de média-longa distância e não conseguia criar de dentro da grande área adversária.

A melhor chance foi de Rony, em lance no fim da etapa inicial. Após chute de fora, a bola ficou com a camisa 10, que dominou, girou e bateu de esquerda. A pontaria, porém, não estava em dia.

Segundo tempo

Logo com 3′, o Vitória encontrou sua melhor oportunidade e deu mostras de que queria aprontar. Em rápida transição, Osvaldo recebeu na esquerda, cortou para dentro e, de calcanhar, deixou Lucas Esteves em grande condição. O ex-palmeirense desperdiçou a oportunidade e isolou. Mas não tardaria para sair o primeiro gol do jogo.

E foi do time visitante. Em mais uma jogada pela esquerda, Osvaldo recebeu de William Oliveira e praticamente repetiu o gesto anterior, cortando para o meio. Desta vez, no entanto, ele optou pelo chute, marcando um golaço, aos 6′.

Atrás no placar, o Palmeiras se lançou com tudo para o ataque, colecionando escanteios. Abel Ferreira colocou a artilharia, levando Felipe Anderson, Flaco López e Dudu a campo. Estevão precisou de substituição, deixando o campo chorando e mancando, com dores no tornozelo esquerdo.

O tiro de Abel saiu pela culatra, porém. Já que, após novo contra-ataque veloz, Matheusinho recebeu de Alerrando e tocou na saída de Marcelo Lomba, aos 37′. A equipe palmeirense reclamou e muito de uma possível cotovelada em Flaco López na origem da jogada. Ainda deu tempo de José Breno entrar duro no atacante argentino e receber cartão vermelho direto após análise do VAR.

Próximos passos

A derrota é péssima para o Palmeiras, que pode ver o líder Botafogo disparar. A equipe de Abel Ferreira fica em terceiro, com 36 pontos, quatro a menos que o Glorioso, que ainda joga neste sábado.

E chegou a hora da verdade. Afinal, o Verdão dá início à uma maratona envolvendo as três competições em que está vivo. Começa enfrentando o Flamengo, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na quarta (31). Depois pega o Inter (Brasileirão), o Flamengo duas vezes seguidas (a primeira, pela volta da Copa do Brasil), Botafogo (Libertadores), São Paulo (Brasileirão) e Botafogo (Libertadores). Tudo isso no período dos próximos 24 dias.

Já o Vitória respira na tabela com sua segunda vitória como visitante, deixando a zona do rebaixamento e chegando aos 18 pontos (mas com 20 partidas). O Cuiabá, que ficou para trás, tem três jogos a menos, por exemplo. Na próxima rodada, o Leão enfrenta o próprio Dourado, no sábado (3), no Barradão, pela 21ª rodada.

PALMEIRAS 0 x 2 VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: sábado, 27/07/2024

Público: 39.609 presentes

Renda: R$ 3.199.707,92

Gols: Osvaldo, 6’/2ºT (0-1) e Matheusinho, 37’/2ºT (0-2)

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Giay, Vitor Reis, Naves e Caio Paulista (Vanderlan, 9’/2ºT); Richard Ríos, Gabriel Menino (Felipe Anderson, 9’/2ºT) e Maurício; Estevão (Dudu, 23’/2ºT), Rony e Lázaro (Flaco López, intervalo). Técnico: Abel Ferreira

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Wagner Leonardo, Neris (Edu, 17’/2ºT) e Lucas Esteves; Léo Naldi (José Breno, 37’/2ºT), Willian Oliveira e Ricardo Ryller (Machado, 15’/2ºT) ; Matheusinho, Osvaldo (Zé Hugo, 17’/2ºT) e Janderson (Alerrandro, 35’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Jean Márcio dos Santos (RN) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)

Cartões amarelos: Gabriel Menino, Flaco López (PAL); Muriel (no banco), Lucas Esteves, Osvaldo, Edu, Thiago Carpini (técnico), Janderson, Everaldo (VIT)

Cartão vermelho: José Breno, aos 45’/2ºT (VIT)

