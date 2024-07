Sport vence Ponte em jogo que termina com juiz criando polêmica

O Sport, mesmo jogando de forma irregular, com maior posse e finalizações, mas errando muito na defesa, venceu a Ponte Preta, por 3 a 1, neste sábado, pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro. O jogo foi na Arena Pernambuco e teve um herói. O uruguaio Fabrício Domínguez. Ele fez dois gols para os pernambucanos o outro foi de Titi Ortiz, nos acréscimos, em lance que gerou polêmica, pois ninguém entendeu se o juiz deu gol ou não, pois ele feza gestos pouco compreensiveis quando foi ao VAR e encerou o jogo. Jeh marcou para a Ponte e saiu como vilão, já que perdeu um gol feito quando o jogo estava 1 a 1.

O Sport, que tem menos dois jogos, foi aos 28 pontos, provisoriamente em terceiro lugar. A Ponte está em 12º, com 23 pontos. O jogo marcou a estreia do ex-cruzeirense Palácios com a camisa do Sport. O curinga, atuando como lateral, fazia bom jogo. Até sentir lesão na virilha e sair carregado. A previsão é de um bom tempo parado.

O Sport teve Cesar Lucena como técnico interino. Afinal, Guto Fereira, que assume a vaga de Mariano Sosso, demitido no meio da semana. Curiosamente, Guto estava no Coritiba no início da Série B, mas caiu do Coxa após uma derrota para o …Sport!

Tudo igual no primeiro tempo

O Sport comandou as ações no primeiro tempo. Afinal, impôs velocidade, buscou finalizações e atacou com perigo, principalmente pela esquerda. Assim, chegou ao gol aos 24. Após jogada pela esquerdaa a zaga da Ponte rechaçou mal e a sobra ficou com Fabrício Domínguez, de fora da área. Bomba no ângulo e 1 a 0. Contudo, apesar da maior posse (61%), o time pernambucano freou o ritmo com a vantagem e deu a chance para a Ponte aparecer mais no ataque e chegar ao empate nos acréscimos do primeiro ntempo. Elvis cobrou falta pela direita, Jeh ganhou da zaga e, de cabeça, deixou tudo igual. Isso deixou a torcida irada e os jogadores do Sport foram para o vestiário muito vaiados.

Sport ‘acha’ a vitória

Na volta do intervalo, o time da casa voltou mal, dando espaços para a Ponte. E teve muita sorte. Afinal, a Macaca perdeu duas grandes chances, ambas com Jeh, Na primeira, o atacante arriscou de fora da área. Seria melhor dar a um companheiro mais bem colocado. Porém, a segunda que perdeu foi de lascar. O zagueiro Alisson Cassiano atrasou mal a bola para o goleiro Caíque França. Jeh aproveitou, entrou livre, mas chutou em cima do arqueiro. O Sport teve uma chance com Dodô. Mas seguia vaiado até os 39 minutos, quando Fabricio Domínguez recebeu na entrada da área e acertou belo chute pegando Pedro Rocha adiantado.

Confusão no fim do jogo

Nos acréscimos, o goleiro Pedro Rocha agrediu o zagueiro Casiano e foi expulso. Com a Ponte com um jogador de linha no gol, o atacante Renato, o Sport ampliou aos 53. Romarinho entrou driblando três, mas com Renato salvando. Na sobra, Ortiz marcou. O juiz Lucas Horn deu o tento. Mas, um minuto depois, o VAR o chamou para que ele analisasse se ocorreu falta em um jogador da Ponte no início do lance, o que invalidaria o tento. O juiz viu o lance, voltou, fez um sinal negativo que ninguém entendeu. E encerrou o jogo.

Ficou a dúvida, foi gol ou não? Mas o quarto árbitro confirmou que a marcação confusa de Lucas Horn foi a seguinte: ao fazer sinal de negativo, o árbitro quis dizer que não considerou falta. Assim, o lance valeu e que foi… GOL. Poderia ser mais claro, Lucas Horn.

“Quanto foi o jogo? A gente nem sabe se eles ganharam por 2 a 1 ou 3 a 1. Vamos ter de saber na internet?”, reclamou Elvis, da Ponte, dizendo que não entendeu, como todo mundo, a última marcação do árbitro.

