Corinthians finaliza preparação para pegar o Atlético; veja escalação provável

Ramón Díaz finaliza preparação do Corinthians para jogo vs Galo - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Atlético-MG, em duelo deste domingo (28), pela 20ª rodada do Brasileirão. Neste sábado (27), o time se apresentou no CT Joaquim Grava, realizando o último treinamento antes do compromisso na capital mineira.

Jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Grêmio, na última quinta (25), fizeram apenas o trabalho de recuperação física. Os outros atletas trabalharam em campo reduzido e afiaram a pontaria em treino de finalização.

Cacá, suspenso, está fora do jogo, com Gustavo Henrique voltando de suspensão e assumindo sua vaga. No meio, Alex Santana também volta após três amarelos e ressurge entre os titulares.

Veja, então, a provável escalação do Timão contra o Galo: Hugo Souza; Gustavo Henrique, André Ramalho e Félix Torres; Matheuzinho (Fagner), Raniele, Alex Santana, Garro e Hugo; Romero e Yuri Alberto.

Em 14º na classificação, o Corinthians pode ganhar até duas posições em caso de vitória em BH. O Timão tem 19 pontos, com quatro vitórias e saldo de -8. Lembrando que os paulistas ainda não perderam desde que Ramón Díaz estreou – dois empates e uma vitória em três jogos.

Já o Atlético – décimo colocado – também pode subir dois degraus na tabela caso vença. O Galo mineiro, que tem dois jogos a menos que o Corinthians, vem com 25 pontos.

