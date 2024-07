Sem Cano e Marcelo, Fluminense divulga relacionados para jogo com o Bragantino

Após duas vitórias seguidas, o Fluminense mede forças com o Bragantino, às 11h (de Brasília), neste domingo (28), no Nabi Abi Chedid, pela 20ª rodada do Brasileirão. Assim, o clube carioca divulgou a lista de relacionados para o duelo, com alguns desfalques importantes.



Dessa forma, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o zagueiro Thiago Santos, que recebeu o terceiro amarelo. Além dele, Germán Cano e Marcelo serão poupados para o confronto com o Massa Bruta. A tendência, portanto, é que Kauã Elias e Diogo Barbosa sejam titulares.

Por outro lado, o lateral-direito Guga volta de suspensão e fica como opção no banco de reservas, enquanto Manoel, que se recuperou de lesão, também volta a figurar entre os relacionados. Felipe Melo, Terans e Lelê seguem na recuperação de suas respectivas lesões.

Por fim, com 14 pontos, o Tricolor tenta conquistar a terceira vitória consecutiva para seguir com a arrancada para deixar a zona de rebaixamento. No momento, a diferença para a primeira equipe fora da zona é de quatro pontos, visto que o Vitória soma 18 (tem dois jogos a mais).

Nossos relacionados para a partida contra o RB Bragantino! ???????? pic.twitter.com/gS3VqgcVAE — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 28, 2024

Confira a lista de relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Laterais: Samuel Xavier, Guga, Esquerdinha e Diogo Barbosa

Zagueiros: Thiago Silva, Antônio Carlos, Felipe Andrade, Ignácio e Manoel

Meio-campista: André, Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Nonato e Renato Augusto

Atacante: Jhon Arias, Keno, Kevin Serna, Marquinhos, Kauã Elias, John Kennedy

