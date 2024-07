Cruzeiro goleia o Botafogo no Niltão e entra na luta pelo título

William, um dos principais jogadores do Cruzeiro, abriu o marcador no Niltão - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro não tomou conhecimento do Botafogo, neste sábado (27), e conseguiu uma importante vitória no Rio de Janeiro, em jogo pela abertura do returno do Brasileirão. Com gols de William, Lautaro Díaz – seu primeiro com a camisa celeste – e Barreal, a Raposa fez 3 a 0 e derrotou o Fogão em pleno Nilton Santos. Cássio e Matheus Pereira também desfilaram no estádio botafoguense.

O resultado pode colocar um molho extra no Campeonato Brasileiro, já que o Cruzeiro, que chega à sétima vitória nos últimos 11 jogos, começa a se credenciar para lutar pelo título. São 35 pontos, cinco a menos que o Glorioso, líder do certame. Mas é bom salientar que o time do técnico Fernando Seabra tem um jogo a menos (contra o Inter, pela quinta rodada). Mais cedo, o Vitória bateu o Palmeiras em pleno Allianz Parque.

LEIA MAIS: Argentina bate Iraque, com show de fera do Botafogo, e se recupera nos Jogos Olímpicos

Primeiro tempo

Quem saiu na frente foi o Cruzeiro. Em contra-ataque rápido, criado pela esquerda, a bola inverteu de lado, chegando a William. Ele tentou duas vezes antes de conseguir mandar para as redes, contando com o desvio de Lucas Halter, aos 12′.

A resposta do Botafogo foi com Igor Jesus. Savarino lançou para Tiquinho Soares (completou 100 jogos pelo Fogão), que inverteu rapidamente para o camisa 99. De primeira, ele tentou um chute categórico, mas errou o alvo.

Na reta final da primeira etapa, o Glorioso começou a dar mais trabalho, fazendo Cássio operar defesas em sequência. Primeiro, em chute de Igor Jesus e no rebote com Tiquinho Soares. Depois, Savarino – melhor do Botafogo no primeiro tempo – chutou de fora e quase marcou um golaço, com mais uma defesa do camisa 1.

E, em novo contra-ataque, a Raposa chegou ao segundo, em lance pitoresco. Matheus Pereira recebeu na esquerda e cruzou rasteiro, com Lucas Halter afastando de carrinho. Em vez de jogar direto para fora, ele recolocou a bola na direção do camisa 10 adversário, que dividiu com Damián Suárez e ficou no chão. A zaga botafoguense ficou indefinida, e Matheus Pereira, mesmo sentado, serviu Lautaro Díaz. O argentino tocou na saída de John para fazer seu primeiro com a camisa celeste.

Segundo tempo

Insatisfeito com o resultado, o técnico Artur Jorge promoveu logo três mudanças na equipe no intervalo, deixando uma escalação mais leve. Luiz Henrique, Allan e Hugo foram a campo. Cássio, porém, estava em grande dia.

E quem chegava mais perto do gol era, novamente, o Cruzeiro. Faminta, a Raposa seguia perigosa em contra-ataques. Num deles, Matheus Pereira serviu William, que chutou para fora, ao lado do ângulo de John. Mais tarde, aos 32′, uma PINTURA no Nilton Santos.

Matheus Pereira recebeu de Lucas Silva e, de direita, cruzou para a área. Barreal engatilhou e, de canhota, deu uma fatiada espetacular, em gol que facilmente pode concorrer ao mais bonito da atual edição do Brasileirão. Ainda deu tempo para Cássio fazer um milagre em cabeçada de Tiquinho, no último lance do jogo.

Próximos passos

A derrota não tira o Botafogo da liderança, mas deixa o time vulnerável, já que basta o Flamengo derrotar o Atlético-GO, neste domingo (28), para ultrapassar o Glorioso. São 40 pontos do Fogão contra 37 de seu rival, que tem dois jogos a menos.

A equipe de Artur Jorge se vira agora para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Bahia por vaga nas quartas de final. O jogo de ida já é nesta terça-feira (30), novamente no Niltão, às 21h30 (de Brasília). Pelo Brasileirão, o compromisso seguinte é contra o Atlético-GO, no sábado (3), pela 21ª rodada.

Enquanto isso, o Cruzeiro segue em quinto, mas se aproxima dos primeiros colocados, como o próprio Botafogo – só cinco pontos separam a Raposa do Fogão, sendo que o time mineiro ainda tem um jogo a menos. Como está fora da Copa do Brasil, só volta a campo na outra segunda-feira (5 de agosto), contra o Fortaleza, no Mineirão, pela 21ª rodada do Brasileirão.

BOTAFOGO 0 x 3 CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: sábado, 27/07/2024, às 21h30 (de Brasília)

Público: 16.969 pagantes/19.349 presentes

Renda: R$ R$ 1.085.780,00

Gols: William, 12’/1ºT (0-1); Lautaro Díaz, 37’/1ºT (0-2); Barreal, 32’/2ºT (0-3)

BOTAFOGO: John; Damián Suárez (Kauê, 36’/2ºT), Lucas Halter, Bastos e Marçal (Hugo, intervalo); Danilo Barbosa (Allan, intervalo), Tchê Tchê (Gregore, 23’/2ºT) e Romero (Luiz Henrique, intervalo); Savarino, Tiquinho Soares e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero (Wallace, 30’/2ºT), Matheus Henrique (Lucas Silva, 15’/2ºT) e Barreal (Ramiro, 41’/2ºT); Matheus Pereira, Kaio Jorge (Arthur Gomes, 15’/2ºT) e Lautaro Díaz (Dinenno, 30’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Leone Rocha (GO)

VAR: Rodrigo Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Marçal, Allan (BOT); William, Matheus Henrique, Cássio, Marlon (CRU)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.