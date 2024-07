Paredão na vitória do Cruzeiro contra o Botafogo, Cássio elege defesa mais bonita

O goleiro Cássio fechou o gol na goleada por 3 a 0 do Cruzeiro em cima do Botafogo, em pleno Nilton Santos, neste sábado (27), pelo Brasileirão. Após o apito final, o arqueiro concedeu entrevista ao Premiere, onde comentou sua brilhante atuação.

Ele detalha como que a goleada aconteceu, salientando que a Raposa teve coragem para jogar na casa do líder do Campeonato Brasileiro.

“Primeiro fico feliz, glória a Deus por este momento. Agradecer minha família, minha esposa, meus filhos. Às vezes a gente passa por momentos difíceis, mas eles estão sempre lá para ajudar. Por isso saio muito feliz, resultado importante para todo o Cruzeiro, a torcida, principalmente os jogadores. A gente construiu isso junto. Sabíamos que seria uma partida muito difícil, mas tivemos coragem de imprimir nosso jogo. É mérito de todo mundo. Temos um grande líder que é o nosso treinador, que a gente respeita muito. A gente sai feliz com o resultado. A gente passa por altos e baixos, mas a gente não pode mudar, nem quando está por cima, nem quando está por baixo, tem que ter humildade e disciplina. Deus abençoou, consegui ter uma grande carreira no Corinthians, tive ciclo final e agora trabalhar muito para dar sequência no nosso Cruzeiro, nosso Cabuloso”, analisou.

LEIA MAIS: Sem espaço no Cruzeiro, Cifuentes será negociado com futebol grego

Defesa e gol mais bonito? Diz aí, Cássio

Perguntado sobre a defesa e o gol mais bonito do jogo, Cássio não ficou em cima do muro. Assim, ele elegeu seu milagre em cabeçada de Tiquinho Soares, no último lance do jogo, como a mais difícil. E afirmou, aliás, que o terceiro gol, de Barreal, foi o mais bonito.

“Essa última (de Tiquinho) foi mais difícil, você faz um movimento contra o seu corpo. As outras, pode escolher. A cabeçada foi muito importante para a gente sair com o 2 a 0 no primeiro tempo. A confiança de todos os companheiros, o pessoal lá da frente tem corrido muito, muita alma, dedicação. Todos se dedicam para a gente sair zerado. Do meu ponto de vista, temos jogadores que são de nível de Seleção Brasileira e eles chegarão lá pelo mérito do Campeonato que eles vêm fazendo. Essa vitória é importante para todo mundo. O gol mais bonito foi o último (Barreal), golaço, né? . Às vezes no treino ele tenta também. Golaço”, avaliou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.