Gregore destaca torcida do Botafogo e explica elogios a Cássio

O volante Gregore tentou tirar pontos positivos da derrota por 3 a 0 do Botafogo para o Cruzeiro, neste sábado (27), em pleno Nilton Santos. Ele, que entrou no lugar de Tchê Tchê no intervalo, agradeceu o apoio da torcida, que, mesmo após a goleada, gritou em incentivo a seus atletas.

Além disso, o jogador também explicou na saída do campo, ao “Premiere”, o motivo de ter falado com o goleiro Cássio, que fechou o gol pela Raposa.

“A torcida apoiou no final porque sabe o trabalho sério que está sendo feito. Hoje não fomos, infelizmente, a equipe que estamos acostumados a ser. Tem muito campeonato pela frente. Terça-feira já tem um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. Quando perder, é importante saber perder também e saber reagir rápido”, disse sobre os torcedores.

Quanto a Cássio, Gregore rasgou elogios ao arqueiro de 37 anos. O volante lembrou da carreira vitoriosa do jogador no Corinthians, exaltando o respeito do goleiro com seu antigo clube, e também com o atual.

“Fui dar parabéns ao Cássio porque o futebol precisa de um jogador como ele, é um jogador vitorioso, que nunca desrespeitou o clube dele em toda a carreira e agora trocou de clube e mostrou que precisamos de jogadores como ele. Depois de um momento difícil no antigo clube, continuou trabalhando e ajudou a equipe deles a sair com os três pontos”, finalizou.

