Zubeldía analisa derrota do São Paulo: ‘Não podemos tomar gols tão fáceis’

Tudo se complicou para o São Paulo no duelo contra o Fortaleza, no Castelão, logo nos primeiro minutos. Igor Vinícius cometeu um pênalti, que poderia ter sido evitado, fazendo com que o Leão do Pici abrisse o placar, com Renato Kayser. Para o técnico Zubeldía, a equipe fez um bom jogo, porém não pode levar tentos tão fáceis, ainda mais fora de casa.

“Hoje nós mudamos um pouco quem vinha jogando, por vários motivos, por alguma lesão, cartão, sobrecarga, e a equipe competiu bem”, explicou, antes de lamentar.

“Temos que nos atentar para não tomar gol no início e dar campo para a equipe correr. Não podemos tomar gols tão fáceis, esta é a diferença para ganhar como visitante”, acrescentou.

“O time está mantendo um estilo de jogo, uma forma. Eu vejo que a equipe vem jogando bem”, completou Zubeldía após a derrota.

Com o resultado, o Tricolor paulista chegou ao terceiro jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro, com dois empates e uma derrota. Dessa forma, o time estacionou na sexta colocação, com 32 pontos, a quatro do próprio Leão do Pici, atual quarto colocado.

Por fim, na 21ª rodada, o Tricolor paulista recebe o Flamengo, no sábado (3), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Durante a semana, os comandados de Zubeldía recebem o Goiás, na terça (30), às 20h (de Brasília), também no Morumbis, pelas oitavas da Copa do Brasil.

