Com Mano, Fluminense supera números de Diniz no Brasileirão 2024

O Fluminense inicia o segundo turno do Campeonato Brasileiro neste domingo (28), às 11h (de Brasília), contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid. Assim, o Tricolor segue na busca pela recuperação na competição e depois de duas vitórias seguidas chega com ânimo para triunfar novamente fora de casa.

Ainda é cedo para qualquer análise concreta, porém os números falam por si. Sob o comando de Mano Menezes, em cinco partidas, a equipe carioca conquistou mais pontos do que com Fernando Diniz nas 11 primeiras rodadas do Brasileirão.

Melhor que o antecessor na competição

Em cinco jogos sob o comando de Mano, o Fluminense conquistou oito de 15 pontos possíveis (53,3% ). Foram duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No momento, o número de gols marcados é inferior a um por jogo, porém a defesa passou a ser menos vazada e não sofreu gols nas duas últimas rodadas. Fernando Diniz, por sua vez, havia feito 6 pontos em 11 rodadas, ou seja, dos 33 pontos possíveis (18%).

O novo comandante assumiu diante do Internacional e garantiu o empate por 1 a 1, no Maracanã. Desde então, perdeu apenas para o Fortaleza, no Castelão. Em seguida, empatou com o Criciúma e venceu Cuiabá e Palmeiras, o triunfo mais aclamado pela torcida, pois veio junto de uma boa atuação.

Na época da demissão de Diniz, o Fluminense tinha perdido para o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, e chegava à quarta derrota de uma série de seis consecutivas. Na sequência, os tropeços para Vitória e Grêmio foram sob o comando do auxiliar permanente, Marcão.

Reforços em ação

Em meio à busca pela recuperação, o novo treinador teve o retorno de Jhon Arias, que disputou a Copa América pela Colômbia. Ele deu uma assistência e marcou um gol desde que voltou. Além disso, teve a estreia de Thiago Silva, que fortaleceu o sistema defensivo, assim como Nonato e Kevin Serna, que entraram bem contra o Palmeiras.

Por fim, mesmo assim, o time ainda está na zona de rebaixamento, com 14 pontos, e tenta seguir a arrancada neste início de returno. Vale lembrar que o time ainda tem um jogo a menos, contra o Athletico-PR, no Maracanã, que será remarcado pela CBF.

