Grêmio x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Grêmio x Vasco - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Grêmio e Vasco se enfrentam neste domingo (28/7), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 20ª rodada Brasileiro. O Imortal, que vem de um empate por 2 a 2 contra o Corinthians, é o mandante. Mas seu estádio ainda não está liberado depois das enchentes em Porto Alegre. Com 15 pontos, está na zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Gigante da Colina, que perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG na rodada passada, tem 23 pontos. A Voz do Esporte transmite a partir das 17h30. A narração e o comando está com Diego Mazur.

Este Grêmo x Vasco na Voz do Esporte ainda conta com Vinicius Naza nos comentários e André Bachá com as reportagens. Não deixe de conferir, a partir das 17h30, a Jornada Esportiva da campeão do prêmio Aceesp de 2023 de melhor mídia esportiva digital.

