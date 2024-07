CRB x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

CRB x Santos - (crédito: Fot: Arte Jogada10)

Líder da Série B, o Santos enfrenta o CRB, que ocupa o meio da tabela, fora de casa em partida válida pela 18ª rodada. O confronto ocorrerá no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 18h30 (de Brasília). O duelo terá a cobertura da Voz do Esporte a partir das 17h, com a Jornada Esportiva mostrando todas as informações sobre as equipes. O comando e a narração é de João Delfino.

João Delfino está no comando e na narração. Mas a Voz ainda conta com João Miguel Lotufo e a reportagem é de Flavio Augusto. Não deixe de acompanhar este jogão da Série B com a Voz do Esporte.

