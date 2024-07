Atlético x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Atlético e Corinthians jogam neste domingo (28), às 19 horas (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela rodada 20 do Brasileirão. O Galo vem de vitória por 2 a 0 sobre o Vasco e soma 25 pontos. Mais abaixo, com 19, o Coritnthians vem de empate com o Grêmio jogando na capital paulista. Este clássico conta com a cobertura da Voz do Esporte. Cesar Tavares estará no comando e na narração.