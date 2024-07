Doeu: Brasil leva dois gols nos acréscimos e perde para o Japão no futebol feminino

A sorte não sorriu para o Brasil, neste domingo (28/7), contra o Japão, pela segunda rodada do Grupo C do futebol feminino dos Jogos Olímpicos. Afinal, no Parc des Princes, o time fazia bom jogo e vencia por 1 a 0, gol de Jhennifer, até os 47 da etapa final. Contudo, cedeu a virada. Tanikawa, que entrou aos 35 da etapa final, foi a heroína nipônica. Fez a jogada do pênalti que Kumagai cobrou e empatou aos 47; aos 51, fez um golaço de cobertura. No Brasil, destaque para Lorena, com ótimas defesas, incluindo um pênalti no primeiro tempo. Mas a zagueira Rafaelle sai como vilã, pelo erro duplo no lance do gol da virada.

O Brasil parou nos três pontos. Agora, vê o Japão com a mesma pontuação e na sua cola. A Seleção entra na última rodada, dia 31, em busca da vaga. Mas terá parada dura: a campeã mundial Espanha, em Bordeaux.

Este jogo foi o de número 200 de Marta com a camisa da Seleção. A maior jogadora da história começou como titular e fez boa partida. Com destaque para o lançamento que originou o gol brasileiro.

Lorena defende pênalti no primeiro tempo

Tanto Brasil quanto Japão entraram com mudanças em relação aos jogos da primeira rodada. O Brasil foi cauteloso, com cinco na defesa e com Marta tentando centralizar as jogadas, teve maior dificuldade de chegar ao gol rival. Já o Japão teve um pouco mais de eficácia e, por muito pouco, não saiu na frente quando Tanaka, livre na pequena área, chutou mal um cruzamento da direita. Era gol certo. Aliás, o Japão quase foi para o intervalo em vantagem. Nos acréscimos, Moriya chutou da entrada da área e a bola foi no braço de Rafaelle. Pênalti. Tanaka cobrou, mas bateu mal e Lorena defendeu.

Jheniffer coloca o Brasil na frente

O técnico Arthur Elias tirou duas atacantes (Gabi Nunes e Priscila) e voltou com Ludmilla e Jheniffer. Melhor impossível. Afinal, aos dez minutos, após a defesa recuperar a bola, Marta recebeu e de sua intermediária fez lançamento espetacular para Ludmilla pela esquerda. Esta trocou no meio da área para a entrada de Jhennifer. Para coroar o contra-ataque perfeito, a atacante mandou para a rede, colocando o Brasil na frente do placar.

Japão vira nos acréscimos

O Japão foi para cima e, aos 22, Tanaka, de virada na área, chutou para grande defesa de Lorena. Daí para a frente, muita pressão E, nos acréscimos, Tanikawa, na área, driblou Yasmin que tentava um carrinho e a bola foi na mão da brasileira. Pênalti. Kumagai bateu e deixou tudo igual. E a coisa piorou. Afinal, aos 51, a zagueira Rafaelle cortou mal deixando o Japão encaixar o ataque. Felizmente, o Brasil recuperou a jogada e Rafaelle recebeu o passe para rechaçar. Porém, voltou a errar. Assim, a bola foi na direção de Tanikawa que pegou de primeira, encobrindo a goleira Lorena. Um golaço. Mas que saiu num erro terrível. Fim de jogo e as jogadoras do Brasil saíram frustradas. Enfim, viu uma virória certa virar uma derrota de doer.

BRASIL 1X2 JAPÃO

Olimpíada 2024 – Segunda rodada – Grupo C

Data: 28/7/2024

Local: Parc des Princes, Paris (FRA)

BRASIL: Lorena; Antonia, Lauren Rafaelle e Thaís Fereira e Yasmin; Angelina (Duda Sampaio, 25’/2ºT), Ana Vitória e Marta (Kedrolin, 39’/2º); Gabi Nunes (Jhennifer, Intervalo) e Priscila (Jhennifer, Intervalo). Técnico: Arthur Elias.

JAPÃO: Yamashita; Koga (Seike, 25’2ºT) , Kumagai, Minami e Moriya (Tanikawa, 35’/2ºT); Takahashi, Hasegawa, Nagano e Miyazawa (Chiba, 35’/2ºT); Hamano (Ueki, 11’/2ºT) e Tanaka. Técnico: Futoshi Ikeda.

Gols: Jhennifer, 10’/2ºT (1-0); Kumagai, de pênalti, 47’/2ºT (1-1); Tanikawa, 51’/2ºT (1-2)

Árbitro: Kim Yu-jeong (KOR)

Auxiliares: Park Mi-suk (KOR) e Joanna Charaktis (AUS)

Cartões amarelos: Lauren, Marta (BRA)

