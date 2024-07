Brasileiras se classificam para sete finais na ginástica artística em Paris

A equipe brasileira de ginástica artística, formada por Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira, está classificada para a final nas Olimpíadas de Paris. O Brasil ficou em quarto, e chega forte na disputa por sete medalhas.

No individual geral, as brasileiras Rebeca Andrade e Flavia Saraiva vão disputar medalhas. Serão 12 atletas na final, com Rebeca passando em segundo lugar e Flavia se classificando em 11º.

O destaque ficou para Rebeca, que além da final no geral, vai disputar medalhas na trave, solo e salto.

Na trave, além de Rebeca, a brasileira Julia Soares também está na final.

Vejas as possibilidades de medalha do Brasil na ginástica artística feminina

Disputa por equipe



Individual-geral (Rebeca e Flavia)

Solo (Rebeca)

Trave (Rebeca e Julia)

Salto (Rebeca)

Rebeca no solo

A última apresentação da fase classificatória ficou com Rebeca no solo. A brasileira se apresentou com um medley com End of Time, de Beyoncé, Movimento da Sanfoninha, de Anitta, e Baile de Favela de Mc João, e conseguiu 13.900 — a segunda melhor nota da fase, atrás apenas de Simone Biles — e garantiu uma vaga na final do aparelho.

Rebeca decidiu guardar uma arma especial para a final do solo. Nas classificatórias, ela não executou o Triplo Twist Yurshenko (TTY), um salto inédito nas Olimpíadas que até então nem fazia parte do código de pontuação. A brasileira treinou o movimento e submeteu um vídeo ao Comitê Técnico da FIG (Federação Internacional de Ginástica) executando o TTY e foi determinado que o salto terá a nota de partida de 6.0. Caso Rebeca o execute em Paris, ele receberá o nome da brasileira.

O TTY consiste na entrada Yurchenko, que é uma rondada flic-flac para a mesa, com a ginasta entrando de costas no aparelho, seguida por três piruetas (1080 graus). O salto seria o mais difícil da "família" Yurchenko.

Saiba Mais Esportes Olimpíadas: saiba o que são os brindes que os medalhistas recebem no pódio

Olimpíadas: saiba o que são os brindes que os medalhistas recebem no pódio Esportes Abel Ferreira admite preocupação com Estêvão

Abel Ferreira admite preocupação com Estêvão Esportes Russell é desclassificado e Hamilton herda a vitória do GP da Bélgica de F1