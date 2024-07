Arrascaeta afirma após vitória: ‘Cada jogo no Brasileiro é uma final’

Arrascaeta foi destaque do Flamengo na vitória contra o Atlético-GO no Maracanã. - (crédito: Marcelo Cortes / CRF)

Com um gol e uma assistência, Arrascaeta foi decisivo na vitória do Flamengo por 2 a 0 em cima do Atlético Goianiense na tarde deste domingo (28) no Maracanã, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca reassumiu a liderança da competição pelo saldo de gols. Por outro lado, a equipe ainda tem um jogo a menos em relação ao segundo e terceiro colocado.

O uruguaio deu um passe para Pedro abrir o placar no primeiro tempo e ampliou na segunda etapa. Com o tropeço do Botafogo, os rubro-negros estavam cientes que dependiam apenas de si para chegar na ponta da tabela e após a partida, Arrascaeta falou da importância de vencer as partidas, principalmente quando joga em casa:

“Cada jogo no brasileiro é uma final. Tínhamos que vencer este jogo, em casa, pois nas últimas duas partidas como mandante tínhamos tropeçado. Estou feliz pelos três pontos”, afirmou o camisa 14.



O meia ainda disse como é para ele jogar no país e defender a camisa do time carioca:

“Sempre falo que me sinto em casa jogando no Brasil e no Flamengo. Grande parte da minha carreira foi aqui no Brasil. Estou grato por viver esses bons momentos aqui”, destacou.

Assim, o Flamengo chegou a 40 pontos na competição e agora tem um duelo decisivo no meio da semana por outra competição nacional. O time carioca enfrenta o Palmeiras pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada no Maracanã, na quarta-feira (31), às 20h.

