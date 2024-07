Roger Machado terá retornos no Internacional para duelo contra o Palmeiras

O Internacional contará com retornos importantes para o duelo contra o Palmeiras, no Estádio Beira-Rio, no próximo domingo (4). Assim, Vitão, Thiago Maia e o atacante Wanderson poderão ser relacionados. Desse modo, o comandante Roger Machado ganhará opções para montar o Colorado.

Vitão, aliás, está ausente desde a partida de ida contra o Rosário Central, da Argentina, pela Copa Sul-Americana. Por outro lado, o meia Thiago se recupera de lesão na coxa esquerda, enquanto o atacante estava afastado devido à fadiga muscular.

Todavia, o técnico Roger Machado ainda não contará com Fernando, que trata lesão na coxa direita; Alan Patrick, com estiramento ligamentar no joelho esquerdo; e o chileno Aránguiz, que sofre com edema ósseo em seus tornozelos. Assim, a delegação retornou para o Rio Grande do Sul na manhã deste domingo (28) após o empate contra o Bahia, na Fonte Nova.

Internacional tem apenas o campeonato brasileiro para disputar

O Internacional é o décimo quarto colocado e, portanto, soma 20 pontos conquistados. Contudo, devido ao adiamento de partidas devido às chuvas que atingiram o Sul, o time colorado tem apenas 15 jogos, sendo assim, quatro ou cinco duelos a menos que seus concorrentes no Campeonato Brasileiro. Entretanto, não disputa mais a Copa do Brasil, nem a Sul-Americana, ao ser eliminado de ambas.

