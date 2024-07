Saiba qual playlist embalou o bronze olímpico de Rayssa Leal em Paris

Rayssa Leal combina as artes do skate e da música - (crédito: Abelardo Mendes Jr/CB/D.A. Press)

Paris — Talvez você não tenha percebido, mas o skate é um dos poucos esportes que privilegiam os atletas a construírem histórias vitoriosas e de conquistas com trilhas sonoras escolhidas a dedo. Afinal, são liberados para competir com fones de ouvidos, inclusive nos Jogos Olímpicos. As consagrações deles e delas têm diferentes estilos. A de Rayssa Leal, durante a conquista do bronze na categoria street, neste domingo (28/7), tem a cara do Brasil com uma playlist para lá de eclética.

Rayssa Leal estava nervosa durante a final no Parque Urbano La Concorde. Recorreu à música para amenizar a tensão e encontrar inspiração para encaixar as melhores manobras. Deu certo. A maior curiosidade é: qual playlist embalou a maranhense de 16 anos à segunda conquista olímpica da carreira? Ansiosa, recorreu à calmaria de Um amor puro, de Djavan. Era como se ouvisse um chamado do pódio com “Te adoro em tudo”.

Não demorou para a MPB dar lugar ao som dos repentistas paraibanos Nonato Costa e Nonato Neto, Os Nonatos, com . E tudo seguiu igual. Segunda Olimpíada do skate, segunda conquista de Rayssa. Porém, instantes antes, entrou na vibe romântica com o clássico sertanejo de Zezé Di Camargo e Luciano, É o amor.

O rapper carioca Lennon, mais conhecido como L7 foi um dos responsáveis por levantar o astral de Rayssa. Papel também exercido pelo coro da torcida nas arquibancadas da Arena La Concorde. “O que tinha de brasileiro aqui não era brincadeira. Me senti no Rio de Janeiro. Na semifinal, fiquei pressionada, mas não de um jeito ruim. Eu queria acertar tudo para todo mundo comemorar legal. Ter essa torcida aqui na França foi brincadeira”, elogiou.

Confira as músicas da playlist de Rayssa

Um amor puro, de Djavan

Mudar Pra Quê?, dos Nonatos

É o amor, de Zezé Di Camargo e Luciano