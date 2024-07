Grêmio vence o Vasco e deixa a zona de rebaixamento

O Grêmio suou bastante, mas conseguiu vencer o Vasco por 1 a 0, neste domingo (28), na Arena Condá, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho precisou superar o adversário e o gramado deplorável em Chapecó para somar três pontos importantes na competição. O gol foi marcado por Soteldo, no segundo tempo. O Cruz-Maltino, mesmo com Coutinho titular pela primeira vez, não conseguiu aproveitar as oportunidades e deixou Santa Catarina com um desempenho muito abaixo.

Situação na tabela

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 18 pontos e, enfim, deixou a zona de rebaixamento. Agora o Imortal está na 16° posição e é a primeira equipe fora da zona de descenso. Já o Vasco ficou com 23 pontos e estacionou na 13° colocação.

Gramado da Arena Condá prejudica espetáculo

É verdade que Grêmio e Vasco fizeram um jogo com boas oportunidades e muita transpiração. Mas poderia ter sido ainda melhor se não fosse pela situação do gramado. Afinal, a qualidade do embate ficou comprometida após a chuva que caiu em Chapecó prejudicar a grama da Arena Condá. Poças e áreas com barro apareceram e ditaram o ritmo do confronto.

Grêmio melhor, mas Vasco com as melhores chances

Com o campo completamente comprometido por conta da chuva que caiu em Chapecó, o primeiro tempo acabou sendo bastante disputado, mas com o Grêmio superior. As melhores oportunidades aconteceram com os gringos Soteldo e Cristaldo. O venezuelano teve sua oportunidade aos 13 minutos, mas estava desequilibrado e finalizou para fora. Já o paraguaio teve ao menos três chances. Na mais incrível, o meia parou primeiro em Maicon. Contudo, ele mesmo pegou o rebote e emendou um voleio, parando em grande defesa de Léo Jardim. Pelo outro lado, o Vasco também teve suas oportunidades, mas após os 25 minutos da etapa inicial. Na melhor, Vegetti completou cruzamento de Emerson Rodríguez e carimbou a trave. Coutinho também teve sua chance, mas parou em Marchesín.

Segundo tempo

A etapa final seguiu com o Grêmio pressionando e buscando abrir o placar. Aos 10 minutos, o Imortal já tinha perdido três oportunidades. João Pedro, Cristaldo e Pavón tiveram chances, mas finalizaram para fora, perto do gol de Léo Jardim. Contudo, tanta pressão uma hora iria dar resultado. Pavón roubou a bola de Maicon e acionou Soteldo, que em velocidade, dominou e deu lindo tapa no cantinho para fazer o primeiro do Tricolor Gaúcho. O Vasco, por sua vez, foi se soltar apenas na metade do segundo tempo. A melhor chance foi com Vegetti após cruzamento, mas o pirata cabeceou para fora. Aliás, a bola aérea virou uma arma cruz-maltina na reta final da partida, que começou a abusar dos cruzamentos e levar perigo para o gol de Marchesín. Na reta final e embaixo de muita chuva, o jogo acabou ficando muito físico e com pouco futebol. Assim, o time da casa conseguiu segurar a vantagem e somar três pontos importantes na luta contra o rebaixamento.

GRÊMIO 1X0 VASCO

20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 28/07/2024

Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

Grêmio: Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann; Reinaldo, Villasanti (Fábio, 47/2ºT), Dodi (Pepê, 47/2ºT) e João Pedro (Natã, 47/2ºT); Cristaldo (Arezo, 37/2ºT), Pavón (Gustavo Nunes, 25/2ºT) e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 42/2ºT), Maicon (GB, 25/2ºT), Léo e Piton (Leandrinho, 25/2ºT); Hugo Moura e Matheus Carvalho; Philippe Coutinho (Payet, intervalo), Emerson Rodríguez (Robert Rojas, intervalo) e David; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Árbitro: Paulo César Zanovelli (Fifa-MG)

Assistentes: Victor Imazu dos Santos (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (Fifa-SP)

Gols: Soteldo, aos 11′ do 2ºT (1-0);

Cartões amarelos: Pavón, Dodi e Kanemann(GRE); Matheus Carvalho, Lucas Piton, David e Paulo Henrique (VAS)

